Мирчев и Божанов влязоха в сблъсък с Радев

Съпредседателите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха видеоизявление по повод противодействието на купуването на гласове и публикацията на лидера на “Прогресивна България” Румен Радев срещу демократичната общност, че се срамувала от българската история и омаскарявала България:

Ето какво заяви Ивайло Мирчев:

“Още преди няколко месеца ясно казахме, че при прокуратура начело с Борислав Сарафов не може да има честни избори. Главният секретар на МВР Кандев и вътрешният министър Дечев свършиха доста работа за противодействие на купения вот. Милион евро конфискувани, доста хора заподозрени за купуване на вот, доста арестувани. Сред тях обаче липсват 30 души с имунитет, част най-вероятно от ГЕРБ и ДПС-Ново начало, които се водят кандидати за депутати, но по цял ден купуват гласове. Прокуратурата и ДАНС саботират работата на МВР, а истинската битка с купувачите на гласове е хвърлена в канала.”

Според Божидар Божанов:

“Вместо Румен Радев да се занимава с основния проблем, с това как прокуратурата пречи да има честни избори, пак се занимава с някакви измислени румънски сценарии, които така или иначе няма да се случат и някакъв превантивен европейски механизъм да няма тролове във фейсбук. Трябва да кажем много ясно на Румен Радев - нашите избиратели не могат да бъдат атакувани. Никой в предизборна кампания не може да атакува избиратели, политически общности - нека да се атакуваме като политици, като партии. На протестите хората бяха с български знамена, редом с европейски знамена. Заедно с тях пяхме българския химн. Имаме много по-голяма задача от това да разделяме избирателите и тя е да направим силна България, като демонтираме модела “Пеевски-Борисов”.

Румен Радев от своя страна заяви, че политически кръгове имат болната амбиция да опорочат изборите, защото разбират много добре, че не могат да ги спечелят.

"Политически кръгове имат болната амбиция да опорочат изборите, защото разбират много добре, че не могат да ги спечелят. На базата на някакви измислени НПО-та изскочиха сигнали и внушения, с които служебното правителство сезира Европейската комисия за някакви външни хибридни влияния", заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на предизборна среща с граждани в Кюстендил и Перник.

Той посочи, че същата политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие и която я е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, иска да направи така, че с тези 7% да управлява, като си мисли, че властта ѝ се полага по право. „Е, на 19 април ще им покажем, че няма да стане по този начин“, подчерта Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България“ заяви, че хората, които изпращат към Брюксел подобни сигнали омаскаряват България, внушавайки, че ние тук сме зависими от някакви влияния. „Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това решаваме тук, ние българите“, посочи още Румен Радев.

„Прогресивна България“ няма да прави никакви сглобки и коалиции с Пеевски и Борисов, заяви още лидерът на „Прогресивна България“ и добави, че коалиции не могат да се правят и с лъжци, интриганти и хора, които се срамуват от своята българска история и български корен.

„Ще положим максимални усилия да имаме устойчиво, прогресивно, стабилно правителство, защото времето не ни чака. Трябва да запретнем ръкави и да оправяме много поразии, които се направиха”, каза Румен Радев.

По думите на Румен Радев на изборите пред България има два пътя: единият е пътят към прогресивна България, другият е да стоим в плен на олигархиите и да сме заковани на последните места в Европейския съюз по стандарт и качество на живот.