Въпреки блокадата на САЩ, Иран използват географското си предимство в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в края на миналата седмица, че САЩ ще блокират всеки кораб, използващ иранските пристанища, оказвайки допълнителен натиск върху и без това крехкото примирие, но Техеран все още има едно основно предимство: географията. В продължение на повече от шест седмици конфликт Иран на практика спря целия трафик през Ормузкия проток, поставяйки военноморски мини и възползвайки се от благоприятния крайбрежен терен. Дори под блокадата на САЩ тези фактори позволяват на Иран да продължи да влияе върху това кой може да преминава през пролива и какви рискове трябва да поема.

Тези рискове, повече от всяко официално затваряне на пролива, са основната причина екипажите на повечето транспортни кораби да не смеят да прекосят района. Само седем кораба на ден са преминавали през пролива средно, откакто беше обявено примирието, в сравнение с повече от 130 кораба преди войната, според Washington Post.

"Примирието не направи абсолютно нищо, де факто, за да промени ситуацията", казва Ларс Йенсен от Vespucci Maritime, консултантска компания за контейнерни превози, базирана в Копенхаген.

Дори в мирно време само няколко кораба биха могли да прекосят Ормузкия проток едновременно, което води до образуването на клъстери, пълни с уязвими цели.

Географията на Ормузкия проток помага на Иран да блокира достъпа на кораби до този регион

Плитките води в пролива принудиха морските власти да създадат два коридора с ширина само три километра, през които всички плавателни съдове преминават през района, което прави тези кораби изключително уязвими за ракетни атаки или атаки с щурмови лодки.

Екипажите на кораби, пресичащи пролива, също трябва да избягват морски мини, поставени в тази зона, които могат да бъдат взривени при контакт или когато засекат движението на близки кораби. Мините са и психологически проблем, не само реален, посочи Франк Галгано, доцент по география и околна среда в университета Виланова, добавяйки, че ще отнеме няколко седмици, за да бъдат разминирани тези корабни пътища.

Иранската революционна гвардия заяви миналата седмица, че корабите, пресичащи пролива, трябва да преминават близо до остров Ларак, за да избегнат мини, което позволява на иранските военни да инспектират плавателни съдове и да събират такси. Неравният терен по иранското крайбрежие предоставя много скривалища за малките атакуващи кораби на Техеран, а високите релефни форми близо до брега могат да се използват за наблюдение и изстрелване на ракети по кораби, пресичащи пролива.

В този регион Иран има и няколко малки острова и голям град Бандар Абас, откъдето може да изстрелва ракети и да изпраща атакуващи кораби, за да наруши морския трафик само за няколко минути. Следователно, географията на Ормузкия проток усилва способността на Иран да блокира достъпа на кораби до този регион, докато разходите за Техеран за поддържане на това предимство са малки, според Базил Жермонд, професор по международна сигурност в университета Ланкастър.

"Един от последните активи", които Иран има в тази война

Тези тактики, съчетани с факта, че корабите, пътуващи през пролива, обикновено са масивни и бавнодвижещи се, правят преминаването му изключително опасно. Експерти по отбрана казват, че корабите почти нямат способност да откриват каквито и да било заплахи.

"Иранците буквално са отгоре. Така че имате почти секунда, за да реагирате", обясни Галгано.

Способността на Иран да заплашва кораби с евтини дронове и морски мини се превърна в голямо главоболие за Тръмп, който призна миналия месец, че подобни атаки ще продължат, "без значение колко лошо са победени".

"Корабните компании ще продължат да избягват пролива, докато Техеран запази способността си наистина да заплашва търговията през пролива и в Персийския залив", добави Жермонд.

Според Windward, над 700 кораба остават блокирани в Персийския залив.

Ограничаването на транзита през Ормузкия проток е в интерес на Техеран, тъй като е "един от последните активи", които иранците имат в тази война.

"Докато Техеран е сериозен по отношение на прекратяването на огъня, те трябва да прилагат (или да изглеждат така, сякаш прилагат) клаузата за Ормузкия проток и да позволяват на все повече кораби да преминават", обясни Жермонд. "Ако продължат да ограничават трафика, за да запазят предимство, това заплашва да разруши напълно примирието. Така че за тях това е деликатен баланс, който трябва да се управлява."