Септември (София) и Спартак (Варна) не си вкараха голове

Септември и Спартак Варна завършиха 0:0 на стадиона в Драгалевци в последния си мач от редовния сезон на Първа лига. С този хикс варненци си осигуриха 4 домакинства във финалната фаза, докато Септември усложни задачата си за оцеляването, тъй като ще има 4 гостувания на преките си съперници.

В началните минути "соколите" бяха по-активни, като Янко Георгиев се отчете с добро спасяване, а малко по-късно и Валантайн Озорнвафор изби пред самата голлиния.

18-ата минута можеше да донесе гол шедьовър за варненци. Опит със задна ножица на Георг Стояновски не намери целта. Малко след това Таилсон стреля мощно, а Янко Георгиев се намеси с вещина на вратата на "виненочервените".

В 39-ата минута Септември изпусна най-чистото положение в мача. Матео Стаматов загърби съперник и центрира в малкото наказателно поле, където Кубрат Йонашчъ не успя да вкара на празна врата с глава.

С началото на втората част септемврийци едва не поведоха. Бертран Фурие получи в наказателното, завъртя се и потърси долния десен ъгъл - Педро Виктор обаче се намеси добре. При добавката Стаматов не успя да реализира, правейки фрапантен пропуск на полупразна врата.

Отговорът на Спартак Вн бе почти светкавичен - Таилсон пробва поредния си далечен изстрел, като около метър го раздели от целта и евентуално много красив гол. / БГНЕС