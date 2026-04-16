IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Септември (София) и Спартак (Варна) не си вкараха голове

Варненци с важна точка в битката за оцеляване

16.04.2026 | 19:13 ч.
БГНЕС

Септември и Спартак Варна завършиха 0:0 на стадиона в Драгалевци в последния си мач от редовния сезон на Първа лига. С този хикс варненци си осигуриха 4 домакинства във финалната фаза, докато Септември усложни задачата си за оцеляването, тъй като ще има 4 гостувания на преките си съперници. 

В началните минути "соколите" бяха по-активни, като Янко Георгиев се отчете с добро спасяване, а малко по-късно и Валантайн Озорнвафор изби пред самата голлиния. 

18-ата минута можеше да донесе гол шедьовър за варненци. Опит със задна ножица на Георг Стояновски не намери целта. Малко след това Таилсон стреля мощно, а Янко Георгиев се намеси с вещина на вратата на "виненочервените".

В 39-ата минута Септември изпусна най-чистото положение в мача. Матео Стаматов загърби съперник и центрира в малкото наказателно поле, където Кубрат Йонашчъ не успя да вкара на празна врата с глава.

С началото на втората част септемврийци едва не поведоха. Бертран Фурие получи в наказателното, завъртя се и потърси долния десен ъгъл - Педро Виктор обаче се намеси добре. При добавката Стаматов не успя да реализира, правейки фрапантен пропуск на полупразна врата. 

Отговорът на Спартак Вн бе почти светкавичен - Таилсон пробва поредния си далечен изстрел, като около метър го раздели от целта и евентуално много красив гол. / БГНЕС

Тагове:

Спартак Варна Септември София БГ футбол efbet
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem