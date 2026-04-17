BGONAIR Live

Разследват бомбена заплаха срещу дома на брата на папа Лъв Четиринадесети

Полицията е претърсила мястото, но не е открила взрив

17.04.2026 | 07:56 ч. 0
Луис Превост Снимка БГНЕС

Луис Превост Снимка БГНЕС

Полицията в САЩ разследва бомбена заплаха срещу дома на брата на папа Лъв Четиринадесети, предаде Ройтерс.

Сигналът е бил подаден в сряда вечерта и е касаел дома в Ню Ленъкс в щата Илинойс на Джон Превост, брат на папа Лъв Четиринадесети. Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества, предаде БТА.

Новината идва малко след като президентът на САЩ

Доналд Тръмп критикува папа Лъв Четиринадесети за неговите критики срещу войната в Иран

Тогава Тръмп похвали брата на Лъв Четиринадесети  - Луис Превост, който бил истински поддръжник на движението МАГА.

Джон Превост е другият брат на папа Лъв Четиринадесети.

