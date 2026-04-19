Франк Лампард върна Ковънтри във Висшата лига след 25 г. изгнание

След 25 години изгнание в долните дивизии Ковънтри се завръща във Висшата лига. Изминаха точно 9 113 дни, откакто отборът изпадна след загубата с 3:2 от Астън Вила на 5 май 2001 г. Астън Вила е отборът, в който Лампард започна славната кариера.

След като прекара 11 години в Чемпиъншип, Ковънтри изпадна в Лига 1 и попадна в административно управление през 2013 г.

Завръщането на върха беше далечна мечта на фона на драмите с двата споделени терена с Нортхамптън и Бирмингам, омразната собственост в Сису, множеството протести и даже битки в парламента .

Възкресението на Ковънтри дойде под ръководството на Франк Лампард и след като запечатаха промоцията си в петък с равенство 1:1 срещу Блекбърн , „небесносините“ могат да празнуват завръщането си. Боби Томас отбеляза късният изравнителен гол на „Иууд Парк“.

Блекбърн поведе малко след почивката с рикошет на Рьоя Моришита. Финалният съдийски сигнал предизвика празненства на терена и сцени на екстаз сред 7000 гостуващи фенове.

Ковънтри оглавява таблицата в Чемпиъншип с 86 точки от 43 мача, с 13 точки пред третия Милуол, който вече не може да го настигне.

Ипсуич Таун, Милуол, Саутхемптън и Мидълзбро се борят за второто място, което води до автоматична промоция.