Броят на руснаците, диагностицирани с алкохолизъм, достигна деветгодишен връх, въпреки опитите на президента Владимир Путин да се справи с прекомерната употреба на алкохол.

През 2025 г. броят на руснаците, диагностицирани с алкохолизъм или алкохолно-индуцирана психоза, нарасна до 56,9 души на 100 хиляди, което е най-високото ниво от 2016 г. насам, според разследващ новинарски уебсайт "Важные истории“, позоваващ се на официална статистика.

Миналата година злоупотребата с алкохол се увеличи в 69 от 83-те руски региона.

Статистиката вероятно отразява само малка част от реалните случаи, тъй като много алкохолици няма да търсят или нямат достъп до диагноза.

Ограничени продажби на алкохол

Като част от национална инициатива за намаляване на консумацията на алкохол до 2030 година, руското правителство въведе планове за забрана на отстъпките за напитки, съдържащи алкохол, и за забрана на поставянето им близо до касите.

Някои региони вече въведоха полицейски час за продажбата на алкохол, забраниха продажбата му в близост до училища и увеличиха минималното разстояние между магазините за алкохол и жилищните комплекси. Обсъждат се и по-строги ограничения върху домашната дестилация.

Във Вологда, северозападна Русия, продажбите на алкохол са ограничени до два часа на ден през делничните дни.

Въпреки усилията на правителството, продажбите на твърд алкохол се повишиха до осемгодишен връх през 2024 г., достигайки 8,5 литра на глава от населението. Водката съставляваше 5,3 литра от този обем.

Преди инвазията през 2022 г. и пандемията от COVID-19, алкохолизмът в Русия намаляваше.

Данните на Росстат, федералната държавна статистическа служба, обаче показват постоянно покачване на процента на диагностицираната алкохолна зависимост, откакто Путин започна войната срещу Украйна.

Между 2024 и 2025 г. алкохолизмът скочи с 30%, което е най-рязкото увеличение в регистрираната история.

Сергей Качусов, психиатър и специалист по зависимости, заяви пред Радио "Свобода“, че консумацията на алкохол "неминуемо ще се увеличи по време на пандемията“.

Въпреки това, след войната "епидемиологичната криза в Русия отстъпи място на социално-икономическа криза“, добави той.

В първите месеци след инвазията Путин вече изрази загриженост относно скока на алкохолизма, срещайки се с редица регионални служители, за да поиска от тях да се справят с проблема чрез информационни кампании и по-строги ограничения.

Руската армия и алкохолът

Смята се, че злоупотребата с алкохол е ендемична в руската армия, а някои военнослужещи и блогъри твърдят, че Москва вербува алкохолици от рехабилитационни центрове, за да се бият в Украйна.

Олег Дмитриев, специалист по зависимости, каза, че най-тежката злоупотреба с алкохол се е случвала, когато мобилизирани войници са били задържани, докато са чакали да бъдат изпратени на фронта.

"Роднини на мобилизирани войници се свързаха с мен и ми казаха, че водката се доставя там на щайги, продажбите са нерегулирани и хората се напиват до психоза веднага“, каза той пред Радио "Свобода“ през 2024 година.

"Не мисля, че тези случаи са отразени в официалната статистика“, добави специалистът.

Руските правозащитни организации казват, че са регистрирали множество случаи на мъже, които са били подлъгани или принудени да подпишат военни договори, докато са били в нетрезво състояние.

Тънката граница отдавна е премината

Алкохолизмът е често срещана част от живота на ветераните и демобилизираните военнослужещи, особено на тези, които се борят с посттравматично стресово разстройство, изблици на насилие, депресия и тревожност, според експерти.

Анонимен руски психолог, който работи с ветерани, каза пред The ​​Moscow Times: "Един „герой от специална военна операция ми каза, че не е излизал от къщата си два месеца, за да не набие някого. Пиеше през цялото време, докато не осъзна, че се превръща в алкохолик".

Смята се също, че руснаците приемат антидепресанти с рекордни темпове, като покупките на лекарства като Прозак почти са се удвоили между 2022 и 2025 г., според DSM, руска аналитична компания.