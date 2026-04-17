Иран отваря напълно Ормузкия проток, Тръмп реагира светкавично

Иран отваря напълно Ормузкия проток. Това стана ясно от публикация в X на министърът на външните работи на страната Абас Арагчи.

"Преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня. Преминаването през пролива ще бъде по координирания маршрут, обявен от Организацията за пристанища и морско дело на Иран", написа той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира светкавично на новината, като публикува отговора си с главни букви в приложението си Truth Social.

"ИРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ИРАНСКИЯТ ПРОЛИВ Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПЪЛНО ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ!"

Петролът веднага поевтиня

Цената на петрола се срина, след като Иран обяви, че Ормузкият проток вече е отворен.

Цената на суровия петрол падна поради надеждите, че доставките на енергия могат да се възобновят след седмици на прекъсване.

Суровият петрол сорт "Брент", бенчмаркът за петрол, търгуван в световен мащаб, се срина под 90 долара за барел, което е спад от 10%.

САЩ все още не вдигат собствената си блокада на иранските пристанища

Доналд Тръмп публикува в Truth Social, че тя ще остане в сила, докато не бъде сключено мирно споразумение (или "транзакция", както той го нарича).

Президентът на САЩ написа:

Ормузкия проток е напълно отворен и готов за работа и пълно преминаване, но военноморската блокада ще остане в пълна сила и действие по отношение на Иран само до момента, в който сделката ни с Иран е 100% завършена. Този процес трябва да протече много бързо, тъй като повечето точки вече са договорени. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!

Протокът свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. Той е единственият морски път за износ на петрол от региона. През него преминават около 20% от световния петрол (над 17 милиона барела дневно), което го прави най-важната стратегическа точка за глобалния енергиен пазар.