Галъп: 5+1 партии в бъдещия парламент, ПБ - 30,7%, ГЕРБ-СДС - 20,4%

ПП-ДБ - 10,4%. и ДПС - 10,2% са почти равни. Вероятно ще гласуват между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели

17.04.2026 | 14:41 ч. Обновена: 17.04.2026 | 14:47 ч.
Снимка: БГНЕС

В заключителния етап на предизборната кампания "Прогресивна България" консолидира двуцифрена преднина спрямо ГЕРБ-СДС. Очертаващата се парламентарна конфигурация е "5 + 1", но има висока вероятност за включването и на шести. Декларираната готовност за участие в изборите в периода на проучването е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели.

Това сочат данните от национално представително проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" на финалната права на предизборната кампания.

Първи сред твърдо решилите за кого ще гласуват към 16 април са "Прогресивна България" с подкрепа от 30,7%, а втори - ГЕРБ-СДС с 20,4%. На трета позиция сред избирателите с формирано решение за вот се нареждат ПП-ДБ с 10,4%. Четвъртото място заема ДПС с 10,2%. Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия "Възраждане", която отчита умерено нарастване на подкрепата до 6,6%. Тази динамика може да се интерпретира в контекста на по-ясното ѝ политическо позициониране спрямо "Прогресивна България".

Съществува вероятност и шеста политическа сила да премине изборната бариера и да получи парламентарно представителство. Най-близо до този праг са "БСП–Обединена левица" с 3,9%, но "Сияние" също има шанс с 3,1%.

Под изборния праг в периода на проучването остават следните формации: ИТН (2,9%), МЕЧ (2,8%), „Величие“ (1,9%), АПС (1,0%) и "Синя България" (0,8%).  

