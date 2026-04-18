Стилияна Николова със сребро от Световна купа в Баку

Утре предстоят финалите на отделните уреди

18.04.2026 | 19:10 ч. 3
Снимка: БГНЕС

С квалификациите на отделните уреди завърши вторият състезателен ден в индивидуалната надпревара от третата Световна купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан.

Стилияна Николова се окичи с бронз в многобоя с общ сбор от 114.050 точки. Тя даде първи по сила резултат на обръч - 29.800, както и първи на топка с 28.750 точки.

Възпитаничката се нареди седма на бухалки с 28.000 и пета на лента с 27.500 т. Родната грация е финалистка и на четирите уреда в неделя.

Другата ни представителка - Ева Брезалиева, приключи 21-а със 103.150 точки. Тя се нареди 14-а на обръч, 27-а на топка, 17-а на бухалки и 27-а на лента.

Шампионка в многобоя е украинката Таисия Онофрийчук със 115.650 точки. Среброто грабна Даря Варфоломеев със 114.750.

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Филипа Филипова, която бе част от панела за изпълнение на лента.

Утре предстоят финалите на отделните уреди, където златото във всеки от тях ще атакува Стилияна Николова.

Четете още спортни новини на сайта ни Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Стилияна Николова Световна купа по художествена гимнастика Баку сребро
