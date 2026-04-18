Стилияна Николова със сребро от Световна купа в Баку

С квалификациите на отделните уреди завърши вторият състезателен ден в индивидуалната надпревара от третата Световна купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан.

Стилияна Николова се окичи с бронз в многобоя с общ сбор от 114.050 точки. Тя даде първи по сила резултат на обръч - 29.800, както и първи на топка с 28.750 точки.

Възпитаничката се нареди седма на бухалки с 28.000 и пета на лента с 27.500 т. Родната грация е финалистка и на четирите уреда в неделя.

Другата ни представителка - Ева Брезалиева, приключи 21-а със 103.150 точки. Тя се нареди 14-а на обръч, 27-а на топка, 17-а на бухалки и 27-а на лента.

Шампионка в многобоя е украинката Таисия Онофрийчук със 115.650 точки. Среброто грабна Даря Варфоломеев със 114.750.

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Филипа Филипова, която бе част от панела за изпълнение на лента.

Утре предстоят финалите на отделните уреди, където златото във всеки от тях ще атакува Стилияна Николова.

