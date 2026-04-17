Игнатов: Моя е инициативата 20 април да е официален празник

На 20 април отбелязваме 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание. Денят за училищата в цялата страна ще бъде неучебен, но присъствен.

В предаването “България сутрин” министърът на образованието Сергей Игнатов отново говори за идеята си денят да бъде обявен за официален празник.

Идеята за всенародна почит

"Изключително важно е този ден да стане официален празник. С началото на Априлското въстание се ражда новата българска държава. Очаквам да има разбиране - ако не сега, то след месеци и години. Моя е инициативата за 20 април. Който може да отиде в Мездра, ще види възстановка на събитията. Цялата календарна година е посветена на 150-годишнината на Априлското въстание. Училищата ще канят видни общественици и историци, които са писали, за да могат децата да се срещнат и да разберат едно много важно събитие", обясни проф. Игнатов.

Той е на мнение, че трябва да има всенародна почит към тези, "които са пролели кръвта си, преодолели са себе си и собствените си страхове и са заявили че България трябва да бъде свободна и да се управлява от българско правителство".

Приоритети пред образователната система

На въпрос какво е успял да направи за краткото време като служебен премиер на образованието, Игнатов отговори, че е успял да съхрани спокойствието в системата, като добави, че няма драматични събития, но трябва да се подготвим за матурите.

"Продължава работата по усъвършенстване на учебните програми. По учебните програми се работи отдавна. Трябва и учебното съдържание да се прегледа. Имаме проблем с последните гимназиални години, когато имаме профилирано обучение. Оказва се, че то е на доста високо академично ниво. Важната тема е въвеждането на изкуствения интелект и подготовката на учителите. Това е хубав инструмент, трябва да защити естествения интелект, а не да лежим на него", подчерта министърът пред Bulgaria ON AIR.

Според министъра националното външно оценяване е добро, но трябва да се превърне в постоянно оценяване всеки срок дигитално.

"Децата да не знаят, че ще имат изпит днес и родителите също. Тогава ще знаем какво става. Ние като знаем какво е положението всеки срок, ще имаме инструмент за въздействие. Ще преминем в режим на постоянна работа, но не кампанийна. Ако въведем всеки срок външно оценяване, ще научим децата не да зубрят, а постоянно да полагат усилия всеки ден, ще направим първа крачка с разрешаване на тази индустрия - частните уроци. Те ще станат безсмислени и това ще има много голям ефект", на мнение е министърът.

Игнатов отбеляза, че учителите са намират в много тежка ситуация, като за пример даде шума в класната стая.

Живеем от криза в криза

"Учителите и преподавателите заслужават достойно заплащане. Трябва да има бюджет, ние нямаме бюджет. В момента целият свят е в криза. Европейският съюз (ЕС) в момента не може да се похвали с динамично развитие. Живеем от криза в криза. Половината свят е във война", посочи още Игнатов.

Според него нашето висше образование за последните 30 и няколко години е изминало много тежък път, но системата се е справила блестящо, като имаме средно европейско образование като ниво.

"Университетите се намират в състояние, което е нетипично. Те се състезават за най-добрите преподаватели, студенти и за най-добрите договори с индустрията, за да покрият нарастващите разходи", добави министърът на образованието.

Според него в българските университети трябва да се промени системата на акредитация, за да стане по европейски модел.

