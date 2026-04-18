Тръмп твърди, че е сложил край на десета война: Ще се запази ли мира в Ливан?

Израелският кабинет по сигурността за първи път чу за прекратяването на огъня с Ливан от публикация в социалните мрежи на Доналд Тръмп. Хизбула за първи път чу за прекратяването на огъня от иранския посланик в Ливан. Всяка страна изстреля колкото се може повече бомби, дронове и ракети, преди прекратяването на огъня - наложено отгоре - да влезе в сила.

Въпреки че президентът на САЩ твърди, че това е 10-тата война, която е прекратил, ситуацията на място в Ливан изглежда всичко друго, но не и стабилна.

Израелските войски останаха на позициите си дълбоко в Ливан в петък, обстрелвайки с артилерийски снаряди и картечници жители, които се приближиха твърде близо часове след прекратяването на огъня. Хизбула заяви, че ще спазва прекратяването на огъня, но пръстите на бойците ѝ "останаха на спусъците".

10-дневното прекратяване на огъня в Ливан временно спира боевете

Но текстът на споразумението не решава нито един от фундаменталните проблеми, които доведоха Хизбула и Израел до война, и - ако не се стигне до радикална промяна в позициите на двете страни - боевете биха могли лесно да се възобновят.

Източниците на конфликта са оръжията на Хизбула и продължаващата окупация на Южен Ливан от Израел и бомбардировките в цялата страна.

Прекратяването на огъня има за цел да даде пространство за директни преговори между ливанското и израелското правителство. Самият факт, че се водят директни преговори между двете правителства, е постижение - те не са говорили директно от десетилетия и не поддържат дипломатически отношения.

Преговарящите имат много работа

Според текста на споразумението, целта на преговорите ще бъде постигането на "траен мир" между двете страни, където ливанското правителство има изключителен монопол върху силата на своята територия и има официално демаркационно обозначаване на граница, която се оспорва от 2000 г.

За да се постигнат тези цели, ще трябва да се уреди статутът на оръжията на Хизбула и израелските сили ще трябва да се изтеглят от ливанската територия.

Хизбула, макар че спазва прекратяването на огъня и назначава Иран за свой координатор в по-големите преговори между САЩ и Иран, призова ливанското правителство да не участва в директни преговори с Израел. Ливанското правителство продължава с дипломацията си без мандата на групата и способността му да налага условията на сделка без външна подкрепа е под съмнение.

Базата на Хизбула, която понесе основната тежест на войната, е по-отчуждена от ливанското правителство от всякога. Тя го смята за безсилно и неспособно да защити страната от израелската агресия.

Мнозина видяха снимката на ливанското знаме до израелското знаме във Вашингтон във вторник като унизителна капитулация, особено след като беше направена, докато израелски самолети все още бомбардираха страната безнаказано.

Жителите на южната част на Ливан се завърнаха в селата си, за да открият домовете си в руини, а израелските войници - в далечината. Почти 2200 души бяха убити от Израел през последния месец, много от тях жени, деца и възрастни хора - смъртни случаи, за които никой не е поел отговорност.

Аргументът за запазване на оръжията на Хизбула за поддръжниците на групировката е по-силен от всякога

За тези извън базата на Хизбула има малка алтернатива на преговорите. Това, което Хизбула определи като победа - 44-дневна борба с Израел в Южен Ливан - им се струва като горчиво поражение. Те бяха въвлечени във война от група, която не са избирали, и загубиха голяма част от Южен Ливан и много от собствените си животи в процеса.

Вътрешно, получената картина е напрегната и конфронтационна. За разлика от споразумението за прекратяване на огъня от 2024 г., което също така се стреми към разоръжаване на Хизбула, не може да има повече бавене. Въпросът за оръжията на Хизбула ще трябва да бъде решен и сега това се прави в още по-предизвикателен контекст.

В Израел също има натиск войната в Ливан да продължи

Обявяването на прекратяване на огъня разгневи много жители на Северен Израел, които искаха конфликтът най-накрая да сложи край на заплахата от Хизбула. Анкета на израелския Канал 12 миналата седмица установи, че почти 80% от анкетираните искат продължаване на ударите срещу въоръжената групировка.

Изявленията на израелските служители, макар и да се хвалят с военна победа над Хизбула, съдържаха имплицитна заплаха, че войната може да се възобнови, ако исканията им не бъдат изпълнени от Ливан.

Министърът на отбраната на Израел, Израел Кац, заяви в петък:

"Наземната маневра в Ливан и атаката срещу Хизбула в целия Ливан постигнаха много успехи, но все още не са завършени; целта, която определихме: разоръжаване на Хизбула с военни или дипломатически средства, беше и остава целта на кампанията, към която сме ангажирани."

Тръмп беше по-малко лекомислен относно способността на Израел да възобнови военна кампания, като заяви в петък, че му е "забранено" да бомбардира Ливан повече, като същевременно обяви сделка с Иран за обогатен уран. Изявлението му дойде дори когато израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му не е "завършила работата" по разрушаването на Хизбула.

Остава да се види дали вниманието на Тръмп ще остане върху Ливан и дали ще продължи да оказва натиск върху Израел да се откаже.

Точно както прекратяването на огъня беше наложено отгоре, пътят му към траен мир минава през Вашингтон и Техеран, дори ако преговарящите идват от Бейрут и Тел Авив.

Постоянното, интензивно международно внимание ще трябва да остане насочено към мирните преговори между Ливан и Израел, в противен случай войната ще се възобнови.

Анализът е на коренспондентът на The Guardian в Бейрут - Уилям Христоу