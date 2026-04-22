Локомотив Пловдив разгроми Арда и е сигурен финалист за Купата

Локомотив Пловдив е почти сигурен финалист за Купата на България, след като разгроми Арда като гост с 4:0 с голове през втората част.

Началото на мача бе за домакините. В 10-ата минута Светослав Ковачев намери с отличен пас Уилсон Самаке, който се измъкна от защитата и се озова очи в очи с Милосавлиевич, но стреля встрани от вратата.

В 27-ата минута Джелал Хюсеинов се озова на голова позиция точно пред голлинията, но защитникът на домакините не намери очертанията на вратата.

След още три минути игра Локомотив имаше положение - Севи Идриз проби и пусна за Ефе Али, но той се размина с топката точно пред голлинията.

В 51-ата минута гостите взеха важна преднина. Парвиз Умарбаев центрира от свободен удар, а Каталин Иту на далечната греда беше оставен сам и откри резултата.

Защитата на Арда направи сериозна грешка в 63-ата минута, когато Вячеслав Велев подаде топката на Жоел Цварц, той не успя да отбележи, но кълбото достигна до Ефе Али, който пусна към Севи Идриз и той на празна врата вкара ново попадение за Локомотив.

Четвърт час преди края на редовното време Иту получи контузия и беше заменен принудително от Жулиен Лами.

В 86-ата минута удар на Лъчезар Котев срещна гредата, но след това паднаха още два гола в полза на пловдивчани.

В 89-ата минута Георги Чорбаджийски стреля от границата на наказателното поле след пас на Идриз и отбеляза третия гол в мача.

В допълнителното време Димитър Велковски си вкара автогол и оформи крайния резултат 4:0 в полза на Локомотив.

Минута преди края на продължението Адриан Кова от гостите беше отстранен от игра с червен картон.

Реваншът ще се проведе през следващата седмица в Пловдив.