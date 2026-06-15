Абровски: Имало е натиск върху производители за цените, пресечен е

Министърът на земеделието Пламен Абровски е категоричен, че държавата е взела мерки, които да пресекат всякакъв опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Министърът коментира и сигналите на земеделските производители, които твърдят, че са били притискани да понижават цената на продукцията си.

От браншовата организация “Плодове и зеленчуци“ искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите промени, приети от парламента, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики.

"Не може българският производител да не бъде подпомогнат, да не бъде на равна нога и да има правилната преговорна сила", каза пред БНТ министър Абровски.

Земеделският министър подчерта, че правителството е решено да се въведе справедливост и контрол.

"Когато обявихме инициативата “Кошница с грижа“, в понеделник се появиха тези сигнали. Аз веднага се свързах с двете асоциации. Поканих ги на среща, помолих ги да дойдат и да ми покажат, да ме запознаят с потърпевшите производители. В началото беше много трудно, защото имаше известен страх. И аз зададох въпроса: “Добре, защо не дойдохте при мен? Защо не ми казахте? Аз съм ваш министър, моята работа е да се грижа за вас.“ Правителството е поело ангажимента. Това беше отговорът - “за последните 30 години сме се наслушали на приказки, но никой не се е погрижил за нас”, обясни Абровски.

Той добави, че е провел среща с производители, върху които е оказван търговски натиск.

“Оказва се, че няма нищо общо с “Кошница с грижа“. Просто е бил направен опит, ако мине с тези 15%. Отдавна не вярвам в съвпаденията. Просто явно някой някъде е тествал системата как точно ще проработи. И тя проработи. Запознах ги с председателя на КЗК. Отидоха в КЗК. КЗК влезе в своите правомощия. И оттук нататък, защото това е единственият орган в момента, който може да изследва тези нелоялни търговски практики и взаимоотношения между доставчик и търговска верига. И аз съм убеден, че виновните ще си понесат своето наказание. А оттук нататък търговските вериги едва ли ще посмеят по такъв окоизваден начин да продължат да го правят. Това е в патримониума и в правомощията на КЗК да го установи, да го докаже. Те си имат своите механизми. Още повече, че законът, който променихме, им дава още повече правомощия”, каза още земеделският министър.

Абровски се надява за в бъдеще не само да се накажат виновните, но преди всичко да има и превенция. “За в бъдеще българските земеделски производители да не бъдат натискани по този начин с тези нелоялни търговски практики”.