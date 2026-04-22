На върха: Кирил Милов стана европейски шампион!

Българският борец Кирил Милов защити европейската си титла в категория до 97 кг. Във финала на първенството в Тирана той победи унгареца Алекс Шоке с 3:1.

Милов вече е българинът с най-много европейски титли по борба през XXI век. И от двата стила - класически и свободен. До момента по два златни медала за периода имаха той, Едмонд Назарян, Николай Гергов, Серафим Бързаков и легендата Армен Назарян.

От европейски първенства Милов има общо 6 медала - 3 златни, 2 сребърни, 1 бронзов.

В първата част на днешния финал Шоке бе свален в партер, а Милов, наскоро завърнал се в националния отбор, поведе с 3:0. Родният борец опази аванса си до втората част, когато на два пъти бе свалян в партер, но въпреки това оцеля и даде само една точка на унгареца.

Отличието е трето за България на шампионата. Семен Новиков, който подобно на Милов се завърна в тима за европейското, взе сребро в кат. 87 кг, а Стефан Григоров спечели бронз в кат. 55 кг.