Петър Янков: Лятото вече е настъпило, нищо че се очакват превалявания

В крайните северозападни райони облачността се увеличава и започват превалявания с гръмотевици, съобщи синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин".
"Днес за целия ден валежите ще бъдат главно в западните и централните части на България. През нощта ще обхващат централните и източните части. Условия за градушки днес има в югозападните райони - с градови зърна до 2 см. Очакват се силни гръмотевични бури в южните части", каза синоптикът пред Bulgaria ON AIR. „Утре валежите ще продължават главно в южните и източните части с понижение на температурите, като в София максималната очаквана температура ще бъде 20 градуса. В събота вълнението ще бъде умерено с височина на вълните до 2,5 м. Ще бъде ветровито със значителна облачност.”
Според Петър Янков, в събота ще има намалени видимости в планините, а в неделния ден - повече слънце, като краткотрайни превалявания се очакват в централните и източните части на Стара планина. Температурите на 2500 метра височина ще бъдат между 2-4 градуса.
"Лятото вече е настъпило, нищо че се очакват превалявания. Средните максимални температури за юни са между 24 до 30 градуса. И при това захлаждане се вместваме приблизително в минималните граници", посочи синоптикът.
По думите му по Беломорието морската вода достига 24 градуса.
"Ел Ниньо" се очертава да се проявява активно юли.
Засега се очаква около 80% силно "Ел Ниньо" с температура на морската вода по Екватора около 30 градуса. То влияе повече в източните части на Азия и Океания с проливни валежи. Влиянието му достига и Южна Африка", обясни Янков.
Климатичните модели прогнозират появата на „супер“ "Ел Ниньо" тази година. Феноменът на затопляне в тропическия Тихи океан оформя глобалните метеорологични модели и може да предизвика суши, наводнения и горещи вълни.
Световната метеорологична организация към ООН предупреждава, че има 80% вероятност "Ел Ниньо" да се развие това лято и повече от 90% вероятност то да продължи до ноември, с потенциал за суши, проливни дъждове и горещи вълни по целия свят.
Подхранван от необичайно топлите океански води в тропическия Тихи океан, очаква се "Ел Ниньо" да не остави почти нищо незасегнато, като се прогнозират температури над средните по целия свят за периода от юни до август.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.