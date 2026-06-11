Петър Янков: Лятото вече е настъпило, нищо че се очакват превалявания

В крайните северозападни райони облачността се увеличава и започват превалявания с гръмотевици, съобщи синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин".

"Днес за целия ден валежите ще бъдат главно в западните и централните части на България. През нощта ще обхващат централните и източните части. Условия за градушки днес има в югозападните райони - с градови зърна до 2 см. Очакват се силни гръмотевични бури в южните части", каза синоптикът пред Bulgaria ON AIR. „Утре валежите ще продължават главно в южните и източните части с понижение на температурите, като в София максималната очаквана температура ще бъде 20 градуса. В събота вълнението ще бъде умерено с височина на вълните до 2,5 м. Ще бъде ветровито със значителна облачност.”

Според Петър Янков, в събота ще има намалени видимости в планините, а в неделния ден - повече слънце, като краткотрайни превалявания се очакват в централните и източните части на Стара планина. Температурите на 2500 метра височина ще бъдат между 2-4 градуса.

"Лятото вече е настъпило, нищо че се очакват превалявания. Средните максимални температури за юни са между 24 до 30 градуса. И при това захлаждане се вместваме приблизително в минималните граници", посочи синоптикът.

По думите му по Беломорието морската вода достига 24 градуса.

"Ел Ниньо" се очертава да се проявява активно юли.

Засега се очаква около 80% силно "Ел Ниньо" с температура на морската вода по Екватора около 30 градуса. То влияе повече в източните части на Азия и Океания с проливни валежи. Влиянието му достига и Южна Африка", обясни Янков.

Климатичните модели прогнозират появата на „супер“ "Ел Ниньо" тази година. Феноменът на затопляне в тропическия Тихи океан оформя глобалните метеорологични модели и може да предизвика суши, наводнения и горещи вълни.

Световната метеорологична организация към ООН предупреждава, че има 80% вероятност "Ел Ниньо" да се развие това лято и повече от 90% вероятност то да продължи до ноември, с потенциал за суши, проливни дъждове и горещи вълни по целия свят.

Подхранван от необичайно топлите океански води в тропическия Тихи океан, очаква се "Ел Ниньо" да не остави почти нищо незасегнато, като се прогнозират температури над средните по целия свят за периода от юни до август.