Никола Цолов с невероятна победа в Маями

Никола Цолов спечели по невероятен начин спринта в Маями, втори кръг от сезона във Формула 2. При това го направи пред погледа на Христо Стоичков. Българският пилот на Кампос стартира пръв и водеше невероятна битка с Лоренс Ван Хьопен, като двамата размениха на няколко пъти позициите си преди нашето момче да успее да пресече пръв финала след изпреварване в самия край, пише gol.bg.

Цолов сякаш нямаше най-добрата кола, но с отлично каране съумя да спечели втората си победа за сезона и да добави още 10 точки към актива си, като остава лидер с 35.

Стартът беше забавен с 10 минути, а при загряващата обиколка Куш Майни не успя да започне, но това не попречи на останалите. След изгасването на светлините Никола започна отлично и не допусна да бъде дори атакуван, запазвайки първото място.

След това обаче българинът не можеше да използва DRS-системата

и бе уязвим за останалите, така че не можеше да се откъсне напред. Никола се защитаваше отлично, но преднината му бе само 2 десети.

В 9-ата обиколка обаче, Ван Хьопен пак настигна Никола и започна да го притиска. В 11-ия тур българинът пресече шикана, но остана лидер. Той запазваше първото място, но разликата бе много малко – 3-4 десети. В крайна сметка в 13-ия тур Ван Хьопен мина пред Цолов.

В края на 21-ия тур Ван Хьопен атакува отвътре, но след това изпусна спирането и Цолов пак поведе. Българинът влезе пръв и в последния тур, но съперникът му бе много близо. Ван Хьопен излезе пръв в средата на последната обиколка, а зад двамата вече бе и Алекс Дън. Последва грешка на пилота на Трайдънт, Никола атакува от външната страна на предпоследния завой, а след това остана отвътре и съумя по невероятен начин да спечели.