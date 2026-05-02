Ботев Враца надви Спартак Варна

Ботев Враца спечели с 2:1 домакинството си на Спартак Варна, което значи, че „соколите“ остават твърдо под чертата. Отборът на Гьоко Хаджиевски е 12-ти с 27 точки, а тази позиция отрежда директно изпадане в края на сезона. Единадесетият играе бараж – към момента това е Септември с 28 т.

Врачани са лидери в долната осмица с 42 т. и към момента дишат спокойно.

След само 9 минути игра Ботев Враца поведе.

Домакините изиграха по образцов начин заучено статично положение, при което Мичи Нтело се оказа на празна врата и нямаше затруднения да вкара - 1:0. Не след дълго резултатът стана и 2:0. Центриране от левия фланг бе лошо пресечено от Ангел Грънчов, поднесъл топката на Тамиму Уору. Десният бек не се поколеба да стреля и направи 2:0. Врачани можеха да вкарат и трети безответен гол, ако Мартин Петков бе засякъл ниско подаване от дясното крило в наказателното поле.

В началото на втората част Даниел Генов стреля от пряк свободен ъгъл, а Педро Виктор се намеси с вещина и предотврати трети гол във вратата си.

"Соколите" вдигнаха глава в средата на полувремето. Георг Стояновски спечели дузпа за гостите, след като предизвика закъсняла реакция на Илия Юруков, който влезе с шпагат в краката му. Съдията Никола Попов отсъди дузпа, а Цветелин Чунчуков вкара - 1:2./ БГНЕС