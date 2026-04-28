Бивш играч на Спартак Варна почина едва на 37

Бившият играч на Спартак Варна Васко Боев е починал едва на 37 години. Това се е случило при усложнение по време на операция.

"Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата. Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия. Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му", написаха от Спартак Варна.

Боев има над 70 мача в професионалния футбол с екипа на Спартак. През сезони 2007/2008 и 2008/2009 е част от отбора, с който играе в А група.

След края на кариерата си той работи като треньор в школата на "Соколите".