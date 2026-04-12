Барселона дръпна с 9 точки на Реал

Феран Торес отбеляза два гола, а Барселона спечели с 4:1 срещу Еспаньол в каталунското дерби от 31-ия кръг на испанското първенство по футбол. Това бе поредна голяма крачка към титлата за каталунците, които водят с девет точки на Реал Мадрид само седем мача преди края на сезона.

Барселона записа седма поредна победа в ЛаЛига, а последната загуба бе допусната във второто каталунско дерби - с Жирона на 16 февруари.

Феран Торес не бе вкарвал за Барса в първенството или Шампионската лига от 31 януари, но днес именно той поведе отбора си към успеха. Нападателят реализира първите две чисти положения за домакините, възползвайки се от асистенции на съотборника си в националния тим на Испания Ламин Ямал в деветата и 25-ата минута.

Той бе точен първо с глава, а след това и с крак, за да отбележи 13-ия и 14-ия си гол през сезона в ЛаЛига. Ямал пък добави попадение към асистенциите си в 87-та минута, a Маркъс Рашфорд оформи крайния резултат в следващата атака.

Еспаньол, за който точен бе Пол Лосано през второто полувреме, е десети в класирането с 38 точки и три зад Хетафе.