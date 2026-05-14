Германската Aaronia представи нови технологии за борба с дронове

Германската компания за електронни войни Aaronia AG ще направи първата си публична презентация на решението за радиолокация AARTOS DF2 на AOC Europe в Хелзинки от 19 до 21 май 2026 г.

Конференцията AOC Europe, организирана от Асоциацията на старите врани и описана като водещ европейски симпозиум за електронна война, събира вземащи решения от въоръжените сили, правителствените агенции, отбранителната промишленост и академичните среди. Aaronia, със седалище в Щрикшайд в германския регион Айфел, представя множество продуктови линии на щанд 4F21, като централният елемент е преносимият спектрален анализатор SPECTRAN V6 Mobile и цялото семейство продукти AARTOS за радиолокация и противодействие на безпилотни летателни апарати.

SPECTRAN V6 Mobile е продуктът, който е основен елемент на изложбеното присъствие на Aaronia, а неговите спецификации си струва да бъдат разгледани за оперативното им значение. Устройството покрива честотен диапазон от 9 килохерца до 140 гигахерца с честотна лента в реално време от 490 мегахерца и скорост на сканиране от 3 терахерца в секунда, според прессъобщението на Aaronia, пише Defence.

Компанията го описва като първия в света преносим спектроанализатор в реално време с тези комбинирани спецификации, твърдение, което не може да бъде независимо потвърдено от налични източници, но което отразява общата насока на преносимата технология за спектроанализъм през последните години. За полеви оператор, който се опитва да открива, класифицира и локализира контролери на дронове, сигнали за заглушаване или радарни емисии в сложна електромагнитна среда, комбинацията от широко честотно покритие и високоскоростна обработка в реално време означава, че устройството може да улавя преходни сигнали, кратки предавания, които конвенционалните сканиращи анализатори биха пропуснали напълно, в честотен диапазон, който обхваща почти всяка радиочестотна система, използвана в момента във военна или търговска цел. 15-инчовият дисплей, достигащ яркост от 1500 нита, е оперативен детайл, а не маркетингова спецификация, адресираща практическия проблем, че всяко полево оборудване трябва да остане четливо под пряка слънчева светлина за войниците и операторите, които го използват.

Платформата SPECTRAN V6 служи като хардуерна основа за цялото продуктово семейство AARTOS DDS,

което Aaronia произвежда във варианти от X2 до X9 за интегрирани приложения за откриване, класификация и геолокация на дронове. Контра-UAS се превърна в една от най-спешно ресурсно обезпечените области на способности в европейската отбрана след систематичното използване от Русия на дронове серия Shahed срещу украинска инфраструктура и разпространението на дронове камикадзе с изглед от първо лице като оръжия за директно нападение срещу бронирани машини и персонал. Откриването и локализирането на сигнали за управление на дронове - идентифициране не само на самия дрон, но и на оператора, предаващ команди - изисква точно вида широколентов, високоскоростен спектрален анализ, който платформата SPECTRAN V6 предоставя, а интегрирането на тази способност за откриване с определяне на посоката и геолокация създава система, която може да предприеме кинетични или електронни контрамерки едновременно срещу дрона и неговия оператор.

@Aaronia_AG is showcasing its advanced real-time signal classification, spectrum analysis, and drone detection solutions at AOC Europe 2026 in Helsinki, highlighting.#FutureTech #electronicsnews #technologynewshttps://t.co/riPQxUi3UW — TimesTech Buzz (@TimestechBuzz) May 13, 2026

Системите за пеленгация, които Aaronia представя в Хелзинки, представляват оперативния слой над хардуера на спектралния анализатор. Продуктовите линии AARTOS DF2, DF4 и DF9 варират от компактни преносими системи за индивидуални оператори до мрежови многосензорни архитектури за геолокация в цялата област, според съобщението на компанията. Новото поколение антени IsoLOG DF поддържа пеленгация в реално време по ъгъл на пристигане до 18 гигахерца, с разширение до 40 гигахерца, което в момента е в процес на разработка. Системата допълнително интегрира алгоритми Power of Arrival (сила на пристигане) и Time Difference of Arrival (времева разлика на пристигане) за локализиране на сигнали с по-ниска честота, което позволява автоматична 3D триангулация на предавателите и пълен запис на траекториите на полета, с интегрирани системи от камери, осигуряващи оптична проверка на откритите обекти и техните полезни товари. Тази комбинация, радиочестотно откриване, насочена локализация и оптично потвърждение в една интегрирана система, отговаря на оперативното изискване, на което системите за откриване на дронове трябва да отговарят, преди командирът да може да разреши атака: положителна идентификация на заплахата, нейното местоположение и нейния характер.

Серията рупорни антени PowerLOG, покриващи честоти до 70 гигагерца, разширява покритието на системата в милиметровите вълнови диапазони, където работят някои усъвършенствани радарни и комуникационни системи, допълвайки антените IsoLOG DF в портфолио, което Аарония описва като обхващащо както мобилни, така и стационарни приложения. Модулната архитектура на цялостната система, в която множество SPECTRAN V6 устройства могат да бъдат свързани в мрежа чрез софтуера RTSA-Suite PRO, позволява зоната на покритие и чувствителността на детектиране да се мащабират с броя на разположените сензори, вместо да бъдат фиксирани от една единствена хардуерна конфигурация.