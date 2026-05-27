Официално: Христо Янев подписа нов договор с ЦСКА

Той е за две години

27.05.2026 | 13:35 ч. Обновена: 27.05.2026 | 13:36 ч. 5
Снимка: БГНЕС

ЦСКА подписа нов 2-годишен договор със старши треньора Христо Янев. Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания.

Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември 2025 г. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, а впоследствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството – постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Под ръководството на Янев ЦСКА стигна до триумф за Купата на България, така отборът спечели квота за участие в Лига Европа.

"В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне.

ЦСКА благодари на Христо Янев и екипа му за професионализма, отдадеността и положените усилия. Клубът желае успех на старши треньора в преследването на задача №1 – спечелването на шампионската титла през новия футболен шампионат и достойно представяне в европейските клубни турнири", пишат от "Армията".

