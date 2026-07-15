Ормузкият проток отново е в центъра на войната между САЩ и Иран

Американската армия възстанови рано блокадата на иранските пристанища заради нападенията на Техеран срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Това предизвика нови удари срещу държави, които приемат американски сили. И така, малко по малко, временното споразумение за прекратяване на войната продължава да се разпада.

А тези дни на ответни удари в Близкия изток от страна на Иран - както и опитите на двете държави да се борят за контрол над водния път, през който в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ - заплашват да върнат региона към пълномащабна война.

САЩ първо наложиха блокадата в средата на април, а след това я отмениха в средата на юни - ден след подписването на временното споразумение, което предвиждаше 60-дневен период за преговори по въпроси като ядрената програма на Иран. Разговорите обаче са в застой, докато сраженията около протока се засилват.

Паравоенният Корпус на гвардейците на Ислямската революция в Иран заплаши в сряда да спре целия енергиен износ от Близкия изток заради блокадата.

"Износът на петрол и газ от региона ще бъде или за всички, или за никого", заявиха оттам, цитирани от Associated Press.

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник връщането на блокадата, той каза още, че ще наложи 20-процентна такса върху корабите, преминаващи през протока. Часове преди подновяването на блокадата обаче се отказа от плана за събиране на такси, като се позова на искания от съюзници в Персийския залив.

САЩ и Иран нанесоха удари при възстановяването на блокадата

САЩ извършиха нова серия от удари при възстановяването на блокадата, като поразиха десетки цели в продължение на седем часа, съобщи в сряда Централното командване на американската армия.

Рано в сряда сутринта в Бахрейн и Кувейт бяха активирани предупреждения за ракетна опасност заради приближаващ ирански обстрел - нещо, което вече се случва ежедневно и допълнително подкопава примирието във войната.

Адмирал Брад Купър от Военноморските сили на САЩ, който ръководи Централното командване, заяви, че Иран е изстрелял десетки ракети и дронове срещу съседни арабски държави в Залива.

"Американските сили държат Иран отговорен за неоправдана агресия, която продължава да застрашава невинни животи", каза Купър.

В Арабско море има най-малко 19 американски военни кораба, включително два самолетоносача и десантен кораб с повече от 1000 морски пехотинци на борда. Централното командване посочи още в публикация в социалните мрежи, че в Близкия изток действат стотици военни самолети.

Когато САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, Техеран на практика затвори прохода, като атакуваше и заплашваше кораби. Това доведе до рязък скок в цените на петрола, торовете и други стоки.

В последно време Иран нападна кораби, движещи се през протока по маршрут близо до Оман, наблюдаван от американската армия и извън контрола на Техеран. Именно това отприщи последната вълна на насилие. САЩ заплашиха да отворят протока със сила - но според експерти подобен ход би изисквал много по-голяма армада, ако не и десетки хиляди сухопътни войници.

Иранският посланик в ООН Амир Саид Иравани разкритикува продължаващите американски атаки срещу страната му.

"САЩ са агресорът, а не жертвата", написа той до ръководителя на световната организация, според държавната информационна агенция IRNA.

Тръмп казва, че заменя таксите с инвестиции от Залива

Тръмп заяви във вторник, че му се обадили кралете и емирите от региона, които предложили друг вариант вместо таксуване на корабите за преминаване през протока - идея, която президентът беше обявил ден по-рано.

"Те казаха: "Бихме искали да го направим по друг начин. Бихме искали да инвестираме в Съединените щати милиарди и милиарди долари", каза Тръмп пред журналисти във вторник в Овалния кабинет.

По думите му той предпочита този вариант пред събирането на такси, "защото не мисля, че някой трябва да има право да начислява такса за протока". Все пак, не бе уточнено ясно дали инвестиционните сделки ще представляват нови ангажименти в сравнение с тези, които Тръмп обяви след посещението си в Близкия изток миналата година.

Планът на Тръмп да наложи такси би означавал промяна в дългогодишната американска политика и отстъпление от обещанията на САЩ, че протокът ще остане отворен за всички без такси.

Във вторник вечерта Тръмп заяви пред Fox News Channel, че през следващите два дни предстоят още американски удари срещу Иран и че до следващата седмица мостове и електроцентрали може да станат цели, ако преговорите не бъдат подновени. САЩ вече са ударили поне един мост.

"По-добре сключете сделка, иначе няма да ви остане нищо", предупреди Тръмп.

Удари и контраудари отново разтърсват Близкия изток

Централното командване на САЩ съобщи, че е ударило няколко района в Иран по-рано във вторник. Техеран потвърди атаките, но не предостави обща оценка за жертвите или щетите.

Часове след като САЩ съобщиха, че са приключили ударите си, иранският град Бушехр на Персийския залив беше поразен на най-малко четири места. Ирански държавни медии съобщиха във вторник вечер и за експлозии в югозападния град Ахваз и в южния пристанищен град Бандар Абас.

Атаките отново повдигнаха въпроса дали арабските държави от Залива не отвръщат на Иран, без да говорят публично за това.

Кувейт отделно съобщи, че иранска атака е ранила четирима членове на военноморските му сили във вторник и е подпалила сграда.

Временното мирно споразумение е под заплаха

По силата на временното споразумение Иран се съгласи преминаването през протока да остане безплатно за 60 дни - но договорката остави отворен въпроса какво ще се случи след това. Иран твърди, че има право да управлява трафика и евентуално да събира такси. Разбира се, САЩ оспорват това.

Цената на барел суров петрол Brent - международният стандарт - за кратко надхвърли 87 долара рано във вторник, но остана далеч под почти 120-те долара, достигнати в пика на войната. След като Тръмп обяви, че променя курса, цената спадна до 78 долара.

Междувременно регионални посредници все още се опитват да върнат Съединените щати и Иран на масата за преговори, съобщиха двама регионални служители.

Служителите, които говориха при условие за анонимност заради деликатния дипломатически процес, заявиха, че воденото от Пакистан посредничество работи денонощно, за да възстанови примирието.