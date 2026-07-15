Дешан след загубата: А съдията достатъчно добър ли беше?

Франция не успя да стане първата страна, която играе на три поредни финала на Световно първенство, а селекционерът на тима Дидие Дешан говори за разочарованието, което властва в отбора.

Той призна донякъде класата на Испания, но пък стана поредният, разкритикувал ФИФА – този път за избора на съдията за този мач Иван Бартон от Салвадор.

Нисичкият арбитър се прочу в ранните етапи на Мондиала,

а днес си навлече гнева и на "петлите", предава БТА.

В интервю за телевизия M6 след елиминацията с 0:2 от Испания полуфинала на Световното първенство, треньорът на Франция Дидие Дешан заяви: "Очевидно има много разочарование. Играчите са съкрушени, защото имахме високи амбиции. Въпреки че трябва да бъдем реалисти и да признаем, че днес бяхме с една стъпка по-надолу технически срещу отбор, който знаеше какво прави. Вината е предимно наша.“

"След това задавам въпрос и няма да отговоря: "Достатъчно добър ли е съдията, за да ръководи полуфинал на Световно първенство?“ И не казвам това, защото загубихме, но имаше определени ситуации... Често неблагоприятни и за нас."

След това той прояви професионализъм и се спря на проблемите в тима си.

"Но основната причина е, че бяхме малко под нивото си и по-малко опасни в нападение,

отколкото можехме да бъдем. Допуснахме няколко технически грешки и пропуснахме подавания, които можеха да доведат до ситуации и положения. Трябва да го приемем; това е най-високото ниво, дори и да боли. Това беше последната стъпка преди този потенциален финал... Така че ще играем мача за третото място. Ще го играем, а това не отнема нищо от постигнатото от нас. Но в този мач Испания показа нещо повече“.

Попитан как приема мача за третото място, който идва в момент на разочарование заради пропуснатия шанс за титлата.

"Напълно съм отдаден, ще подготвя мача с играчите... С цел да направим всичко възможно, за да стигнем докрай.

Не успяхме, разочарованието е налице. Голямо е.

Това е Световно първенство, но няма да омаловажавам това, което направихме добре и дори много добре. Разбира се, имаше усложнения, свързани с това първенство за всички отбори.

Мислех, че се възстановихме доста добре. Но Уилям Салиба не можа да продължи... (б.р – защитникът беше заменен принудително в 30-ата минута). Това са неща, които не вървят по нашия план. Но не омаловажавам качеството на този испански отбор, който контролираше играта", завърши Дешан, който след края на първенството ще се раздели с отбора, за да отстъпи мястото си на легендата Зинедин Зидан.