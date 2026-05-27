Станислав Генчев отново е треньор на Ботев Пловдив

Станислав Генчев се завърна в Пловдив за втория си престой начело на Ботев. Той официално бе представен от благодетеля на клуба Илиян Филипов.

След краткия си епизод на "Колежа" през 2023 година, бившият национал се завръща с амбиция да изведе отбора към нови успехи.

В своята кариера Станислав Генчев е водил още отборите на Локомотив София, Лудогорец, Левски и Етър Велико Търново.

В екипа на Генчев влиза и досегашният наставник на "канарчетата" Лъчезар Балтанов. Живко Миланов и Йордан Господинов също ще са част от треньорския щаб на Станислав Генчев.

"За мен и моя екип е изключително голяма чест да застанем начело на такъв голям отбор като Ботев Пловдив. Предстои много работа, вече запознахме с Лъчо Балтанов да вършим неща по селекция, лагери и тн. С мен идват Живко Миланов, Йордан Господинов и Дани Иванов. Лъчо Балтанов остава, също и Илиан Геренски, които бяха част от тима досега", започна Генчев. "Феновете стояха зад нас, а какви проблеми сме имали предишното ръководство не искам да се връщам. Аз загубих реномето си, че бях 6 мача без победа, но пък спечелих голям опит. Бих казал, че научих много повече, дори и например от периода ми в Крумовград, когато имахме доста добри резултати".

"Очаквам в следващите дни да обявим нови играчи. Задействана е работата, за тези които сме поискали. Когато има подписан договор, веднага ще го разберете. Отборът има изградено ядро и ни трябва само подсилване в определени позиции. Очаквам да привлечем поне трима качествени български футболисти. Разговорите не мога да кажа, че са продължили дълго. Имаме общо виждане и цели – Ботев трябва да играе в Европа. Всички ще направим каквото е необходимо, за да може тези цели да бъдат изпълнени", каза още новият наставник и се върна към първия си престой при „канарчетата“ през 2023 година.

"В първия ми период феновете през цялото време стояха зад нас, въпреки че резултатите не бяха добри. Не искам да се връщам назад. Това е период, в който загубих от реномето си като треньор заради шест поредни загуби. За тези мачове обаче получих огромен урок, който ми помогна да израсна", обясни още той и обърна внимание към предстоящата селекция на "жълто-черните".

"Всичко, каквото сме поискали като футболист, сме се задействали. Водят се разговори с други класни играчи. Доверието между нас в клуба е много голямо. Когато има доверие, работата е много по-лесна. Отборът в момента има ядро. Всички знаем каква е разликата с миналото лято, когато трябваше да се събира нов отбор. Имаме нужда от подсилване от класни състезатели, за да достигне това ниво, което ни се иска."

Генчев отговори и на въпрос, свързан с правилото за задължително използване на четирима български играчи в стартовия състав за всеки двубой. Той е на мнение, че тимовете, които не спазват това правило, имат предимство.

"Аз като старши треньор трябва да започна с избор на четирима български футболист и след това с останалите. Аз съм задължен да го спазвам това правило, а първите четири отбора в класирането нямат такова ограничение. Ние сме се насочили към български футболисти, защото трябва да вдигнем нивото на българските играчи в отбора. Трябва да има реална конкуренция, която ражда и качества. Очаквам да привлечем трима качествени български футболисти. Предимство е за отборите, които не спазват това правило", коментира Генчев.

Наставникът обяви още, че отборът ще се събере на 10 юни за началото на лятната си подготовка, която ще се проведе изцяло на клубната база в "Коматево". Той увери, че ще търсят нови футболисти във всички линии, като очаква да бъдат привлечени четирима или петима нови играчи.