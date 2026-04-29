Шампионска лига: ПСЖ победи Байерн в луд мач с 9 гола

Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен изиграха мач за историята на Шампионската лига. В първи полуфинал от надпреварата парижани се наложиха с 5:4 в истинска голова фиеста, поставила куп нови рекорди.

Още в началните минути темпото бе високо, макар и без чисти положения, но в 16-ата минута Байерн получи дузпа след бърза контраатака, а Хари Кейн хладнокръвно реализира за 0:1. Само няколко минути по-късно германците можеха да удвоят -

Кейн изведе Олисе сам срещу вратаря, но Сафонов спаси

ПСЖ отговори по шампионски. В 24-ата минута Хвича Кварацхелия пое топката по левия фланг, финтира защитник и с прецизен удар изравни. Малко след това Дембеле пропусна златен шанс сам срещу Нойер, но парижани вече бяха намерили ритъма си.

В 33-ата минута пълен обрат настъпи след корнер Невеш се разписа за 2:1, а секунди по-рано Байерн бе на косъм от гол, след като удар на Олисе срещна гредата. Немците обаче не се предадоха и в 42-ата минута Олисе изравни с мощен удар от дистанция

Драмата в края на първата част достигна връхната си точка, когато

след намеса на ВАР бе отсъдена спорна дузпа за ПСЖ

Дембеле реализира в добавеното време за 3:2, въпреки че Нойер усети посоката.

Втората част започна вихрено. ПСЖ натисна и в 56-ата минута отново Кварацхелия бе на точното място, за да направи 4:2. Само три минути по-късно Дембеле се възползва от бърза контра и покачи на 5:2, с което изглеждаше, че мачът е решен.

Но Байерн показа характер. В 65-ата минута Упамекано върна едно попадение след статично положение, а натискът на германците продължи. Мусиала и Диас създадоха няколко опасни ситуации, като последният дори прати топката в мрежата, но попадението първоначално бе отменено заради засада.

В 69-ата минута обаче Диас все пак се разписа след асистенция на Кейн и интригата се завърна с пълна сила. До края Байерн обсади вратата на ПСЖ - удари на Та, Горецка и Кейн минаха опасно близо или бяха спасени от Сафонов.

Парижани също не се отказаха да атакува. Резервата Майулу удари гредата след брилянтна комбинация с Витиня, а Кварацхелия и Дуе продължиха да тормозят защитата на гостите.

В последните минути драмата бе пълна

Ашраф Хакими получи контузия и за кратко изглеждаше, че домакините ще завършат с човек по-малко, но мароканецът се върна на терена, за да помогне в отчаяната защита.

Така ПСЖ удържа крехкия си аванс в мач, който постави редица рекорди - най-резултатен полуфинал в историята на Шампионската лига в един двубой, първи случай с по четири или повече гола за двата отбора и най-много попадения в елиминационна среща от над десетилетие.

Реваншът в Мюнхен обещава още една футболна класика.