Той се завърна: Хамилтън с първа победа за Ферари във Формула 1!

Люис Хамилтън спечели своята първа победа във Формула 1 като пилот на Ферари, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Барселона с изключително каране на "Каталуния".

Седемкратният шампион и Скудерията заложиха на най-агресивната възможна стратегия и направиха общо три спирания в бокса, докато всички останали пилоти в челото направиха по две смени на гуми. Изборът на Хамилтън и Ферари, в комбинация с навременна поява на виртуалната кола на сигурността, обаче, се оказаха печелившият ход и той донесе така чаканата победа на британеца с червения болид.