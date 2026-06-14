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Той се завърна: Хамилтън с първа победа за Ферари във Формула 1!

Той триумфира в надпреварата за Гран При на Барселона

14.06.2026 | 17:42 ч. Обновена: 14.06.2026 | 17:42 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Люис Хамилтън спечели своята първа победа във Формула 1 като пилот на Ферари, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Барселона с изключително каране на "Каталуния".

Седемкратният шампион и Скудерията заложиха на най-агресивната възможна стратегия и направиха общо три спирания в бокса, докато всички останали пилоти в челото направиха по две смени на гуми. Изборът на Хамилтън и Ферари, в комбинация с навременна поява на виртуалната кола на сигурността, обаче, се оказаха печелившият ход и той донесе така чаканата победа на британеца с червения болид.

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Тагове:

Люис Хамилтън Ферари Барселона Формула 1
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