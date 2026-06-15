Япония на два пъти догонваше, но взе точка от Нидерландия

Япония на два пъти изоставаше с гол пасив, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия в първи мач и за двата отбора на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Мачът завърши 2:2, като всичко по-интересно в него се случи след почивката, когато и двата тима показаха открит и атрактивен футбол.

Двубоят в Арлингтън, щата Тексас започна с голова ситуация за "лалетата". Още в третата минута Дониел Мален се измъкна от японски защитник и стреля мощно от десетина метра, но право в тялото на стража Зайън Сузуки.

Последва половин час, в който и двата отбора играеха твърде предпазливо и не сътвориха абсолютно нищо запомнящо се.

В 34-тата минута Мален тества за втори път Сузуки. Този път нападателят на Рома засече с глава центриране от корнер, но Сузуки отново внимаваше и спаси.

Малко след това Япония създаде две много добри възможности, с които можеше да открие резултата, но и двете завършиха с неточни изстрели. Кейто Накамура овладя една топка на гърди в наказателното поле, но изстрелът му с десния крак мина покрай страничната греда на Барт Фербрюген. В последните секунди на полувремето пък Аясе Уеда избяга от нидерландските бранители, но с десния крак не намери вратата на Фербрюген.

За разлика от почти приспивното първо полувреме, второто бе коренно различно и изпълнено с интересни ситуации.

Нидерландия успя да открие още в 51-вата минута след комбинация между съотборниците в Ливърпул Райън Гравенберх и Върджил ван Дайк. Японската защита не успя да се справи с едно центриране от корнер и топката достигна до Гравенберх, който бе в близост до страничната линия. Полузащитникът центрира в наказателното поле, където Ван Дайк с глава насочи топката в греда и във вратата на Сузуки за 1:1.

Равенството обаче бе възстановено почти моментално, тъй като в 57-мата минута Япония вкара за 1:1. Изстрел на Кейто Накамура рикошира в крака на Ян Пол ван Хеке и спря в мрежата на Фербрюген.

Изравнителното попадение обаче не стресна футболистите на Роналд Куман и в 64-тата минута те отново поведоха. Крисенсио Съмървил елиминира бранител пред себе си и с диагонален удар с левия крак от границата на наказателното поле отбеляза за 2:1.

Япония бе близо до ново изравняване в 80-ата минута. Бърза контраатака на "самураите" завърши с изстрел на резервата Юкинари Сугавара, но Фербрюген успя да улови топката.

Натискът на азиатският отбор се отплати в 89-ата минута, когато друга резерва - Коки Огава, скочи най-високо при центриране от корнер и стреля с глава. Топката рикошира в главата на съотборника му Дайчи Камада и за втори път навести нидерландската врата за крайното 2:2.

От 5:00 часа българско време е другият мач от група "F", в който съперници са Швеция и Тунис.