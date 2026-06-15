Кот д'Ивоар излъга Еквадор в последната минута

Кот д'Ивоар и Еквадор изиграха снощи първи мач в група Е на световното първенство по футбол.

Двата отбора излязоха на стадиона във Филаделфия, като в 90-ата минута до единствения и победен гол стигнаха африканците.

Уилфред Синго направи добър пробив по дясното крило и подаде към Амад Диало в наказателното поле на Еквадор. Той пък веднага отклони топката в долния десен ъгъл на вратата на Ернан Галиндес.

Мачът започна равностойно, но постепенно Еквадор установи лек превес и набързо удари две греди.

Първо в 23-ата минута. Йон Йебоа се възползва от много груба грешка на Емануел Агбаду и Жислен Конан, пое и отправи качествен удар, но топката разтресе напречната греда над Яхия Фофана.

След това в 30-ата минута Педро Вите пусна отличен пас към Алан Минда, който изскочи сам срещу Яхия Фофана и стреля, но топката отново се отби в горната греда.

В 46-ата минута. Гонсало Плата с акробатичен пас изведе Енер Валенсия зад гърба на отбраната на Кот д'Ивоар. Валенсия след това стреля от много малък ъгъл, а топката срещна десния страничен стълб.

Все пак и африканците удариха почетна греда. В 52-ата минута. Ян Диоманде проби отдясно и центрира в наказателното поле на Еквадор, където Ели Уаи стреля, а топката отскочи от горната греда на вратата на Ернан Галиндес.