Шведско голово шоу срещу Тунис

Отборът на Швеция се наложи над Тунис с 5:1 в първия мач за двата тима от Група F на Световното първенство по футбол, играна в мексиканския град Монтерей. Снощи в първи мач от групата тимовете на Нидерландия и Япония направиха 2:2.

Шведите постигнаха една от най-убедителните победи от началото на първенството, като Ясин Аяри отбеляза два гола, а по един записаха Александър Исак, Виктор Гьокереш и Матиас Сванберг, предаде БТА.

Омар Рекик с глава временно бе върнал надеждата на тунизийците,

като се разписа за 2:1 в края на първата част.

Шведите, които за първи път от финала през 1958 година са водени на световни финали от чуждестранен селекционер - британеца Греъм Потър, започнаха по-агресивно в мача. В седмата минута на срещата шут на Виктор Гьокереш преодоля и вратаря Абделмухид Шабак, но защитник успя да изчисти топката пред голлинията. Ясин Аяри бе на точното място и след добавката с удар в десния ъгъл откри резултата- 1:0.

В 30-ата минута на мача при бърза контраатака Виктор Гьокереш изведе Александър Исак отляво, като нападателят на Ливърпул направи финт и нанесе плътен удар, а

топката мина под плонжа на вратаря Шабак,

който можеше да се намеси и по-добре - 2:0.

Тимът на Тунис играеше по-продължително с топката, но пред вратата на европейския тим и стабилната скандинавска защита нямаше решения как да я преодолее. Въпреки това в 43-ата минута след изпълнение на тъч шведите не успяха да изчистят топката, а звездата на Тунис Ханибал Межбри центрира, като защитникът Омар Рекик с глава обърна хубаво топката в далечния ъгъл на вратата на Крестофер Нордфелд - 2:1.

В началото на втората част африканците осъществиха натиск, като стигнаха само до някои разбърквания в наказателното поле на съперника. В 59-ата минута капитанът на Тунис Елиас Скири направи голяма грешка при изнасянето на топката, като тя му бе отнета от Александър Исак, който веднага подаде на Виктор Гьокереш, а нападателят на Арсенал направи 3:1 с диагонален изстрел.

В 72-рата минута на срещата селекционерът на Тунис Сабри Ламуши направи тройна смяна в търсене на промяна, като на терена се появиха Елиас Ашури, Мохамед Хадж Махмуд и Себастиан Тунекти на местата на Елиес Скири, Ян Валери и Елиас Саад.

Шведите продължиха да бъдат по-опасният отбор, който показа много по-голяма ефективност в атака. В 84-ата минута след центриране от пряк свободен удар футболистът на Волфсбург Матиас Сванберг реши всичко в гол на 4:1.

Първоначално попадението не бе зачетено заради засада,

но след преглед със системата за видео асистенция в помощ на съдиите (ВАР) попадението бе признато. При центрирането Сванберг наистина бе в засада, но Александър Исак бе успял да докосне топката, което направи положението на съотборника му редовно.

До края на срещата пропуски за шведите направиха още Александър Исак и Лукас Бергвал. Дълбоко в добавеното време Ясин Аяри вкара втория си гол за 5:1 с прецизен удар извън наказателното поле.

В следващия мач Швеция ще се изправи срещу Нидерландия, а Тунис ще се опита да не напусне веднага първенството, като ще търси точки в двубоя с Япония.

Мачове от Група F:

Нидерландия - Япония - 2:2

Швеция - Тунис - 5:1