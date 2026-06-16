Левски ще срещне Борац Баня Лука за Шампионска лига

Левски вече научи съперника си за първия квалификационен кръг на Шампионска лига - това е Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина).
Първите мачове от този етап на надпреварата са на 7/8 юли, а реваншите - седмица по-късно (14/15 юли).
В първия мач шампионът Левски ще гостува в Босна и Херцеговина.
Ето всички двойки в първи квалификационен кръг на ШЛ:
Сабах – ТНС
Флориана – Шамрок Роувърс
Флора Талин – Иберия Тбилиси
Линкълн Ред Импс – Интер Ескалдес
Тре Фиори – Ларн
Арарат – Рига
Вардар – КуПС Куопио
Кауно Жалгирис – Дрита
Витебск – Университатя Крайова
Петрокуб – Егнатия
Борац Баня Лука – Левски
Викингур – Дьор
Кайрат – Сутиеска
Клаксвик – Атерт Бисен
Финалът в Шампионска лига през сезон 2026/27 е в Мадрид на 5 юни 2027 година.
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