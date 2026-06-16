Левски ще срещне Борац Баня Лука за Шампионска лига

Левски вече научи съперника си за първия квалификационен кръг на Шампионска лига - това е Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Първите мачове от този етап на надпреварата са на 7/8 юли, а реваншите - седмица по-късно (14/15 юли).

В първия мач шампионът Левски ще гостува в Босна и Херцеговина.

Ето всички двойки в първи квалификационен кръг на ШЛ:

Сабах – ТНС

Флориана – Шамрок Роувърс

Флора Талин – Иберия Тбилиси

Линкълн Ред Импс – Интер Ескалдес

Тре Фиори – Ларн

Арарат – Рига

Вардар – КуПС Куопио

Кауно Жалгирис – Дрита

Витебск – Университатя Крайова

Петрокуб – Егнатия

Борац Баня Лука – Левски

Викингур – Дьор

Кайрат – Сутиеска

Клаксвик – Атерт Бисен

Финалът в Шампионска лига през сезон 2026/27 е в Мадрид на 5 юни 2027 година.

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