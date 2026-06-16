IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 96

Левски ще срещне Борац Баня Лука за Шампионска лига

Първите мачове ще са на 7/8 юли

16.06.2026 | 17:22 ч. Обновена: 16.06.2026 | 17:29 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Левски вече научи съперника си за  първия квалификационен кръг на Шампионска лига - това е Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Първите мачове от този етап на надпреварата са на 7/8 юли, а реваншите - седмица по-късно (14/15 юли).

В първия мач шампионът Левски ще гостува в Босна и Херцеговина.

Ето всички двойки в първи квалификационен кръг на ШЛ:

Сабах – ТНС
Флориана – Шамрок Роувърс
Флора Талин – Иберия Тбилиси
Линкълн Ред Импс – Интер Ескалдес
Тре Фиори – Ларн
Арарат – Рига
Вардар – КуПС Куопио
Кауно Жалгирис – Дрита
Витебск – Университатя Крайова
Петрокуб – Егнатия
Борац Баня Лука – Левски
Викингур – Дьор
Кайрат – Сутиеска
Клаксвик – Атерт Бисен

Финалът в Шампионска лига през сезон 2026/27 е в Мадрид на 5 юни 2027 година.

Повече спортни новини ще намерите е Gol.bg 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Левски Шампионска лига жребий Борац Баня Лука футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem