В "Ада на Световното": Иранци готови да провалят първия мач на страната си СНИМКИ

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Ирански протестиращи се заканиха да подложт националния си отбор на "ад“ по време на откриващия мач на Световното първенство в понеделник вечер.

Ирански играчи и персонал пристигнаха от Тихуана до Лос Анджелис в неделя преди мача си срещу Нова Зеландия, който се провежда на фона на крехкото споразумение, което Доналд Тръмп обяви преди часове.

Иранската делегация получи полицейски ескорт до хотела на отбора, където беше посрещната от малка демонстрация. Противници на режима също се появиха на откритата тренировка на отбора, скандирайки Доналд Тръмп да "довърши работата“ и принуждавайки полицията да се намеси след сблъсъци между враждуващи фракции.

Лос Анджелис има най-голямата иранска диаспора извън страната и някои в тези общности обвиняват националния отбор, че представлява правителството, а не народа си.

Закани за безредици

Около 35 хиляди протестиращи планират демонстрации както на стадиона, така и извън него, като един от тях твърди, че ще освирка иранския национален химн и ще се противопостави на ФИФА, като внесе знамена отпреди революцията на трибуните.

"Има автобуси, които ще тръгнат от Сан Диего, окръг Ориндж и различни градове в Лос Анджелис, за да стигнат до стадиона... ще им организираме ад. Ще освиркаме химна, който ще се изпълнява. Ще обърнем гръб по време на химна, за да се показват знамената ни", каза един от активистите.

ФИФА забрани на привържениците да носят предреволюционни ирански знамена, които изобразяват емблема на лъв и слънце, на мачове по време на Световното първенство.

"Знам, че ФИФА го забрани, но ще намерим начин да го внесем. Така че ще видим това знаме, а не знамето на терористичния режим“, добави активистът, който носеше шапка с надпис MIGA (Make Iran Great Again).

Иранското правителство заяви, че мениджърът на отбора ще е "отговорен“ за спирането на мачове, "ако се носят неофициални знамена или се скандират лозунги срещу националния отбор по стадионите“.

Съобщава се, че някои от протестиращите планират да носят тениски с лъв и слънце и да развяват знамето на страната отпреди Ислямската революция през 1979 г. в знак на протест срещу смъртоносните репресии на Техеран срещу несъгласните по-рано тази година, когато хиляди бяха убити.

Има опасения, че хаос може да обхване стадион "СоФи“, а противниците на режима знаят, че това може да провокира яростна реакция от страна на поддръжниците на правителството.

"Всичко е възможно“, споделят протестиращите.

Вторият мач на Иран от Световното първенство, срещу Белгия, също ще се проведе в Лос Анджелис преди сблъсъка с Египет в Сиатъл. Очаква се протести да последват отбора на север до Вашингтон, като противниците на режима дори ще дойдат от другата страна на канадската граница, за да изразят мнението си.

Протести срещу режима

В неделя, почти четири месеца след като САЩ и Израел нападнаха Иран, убивайки върховния му лидер аятолах Али Хаменей, протестиращите скандираха президента Тръмп да "довърши работата“ и нарекоха Корпуса на гвардейците на ислямската революция "терористи“.

В района на Лос Анджелис живеят около 230 хиляди ирано-американци, като един район, наречен "Техрангелес“, е пълен със семейства на избягалите след Ислямската революция в края на 70-те години на миналия век.

По време на пресконференция в петък, треньорът на Иран Амир Галеноей настоя, че фокусът му и на играчите му няма да бъде върху случващото се по трибуните.

"Не обръщаме внимание на никаква шумотевица и нищо, което се случва около нас“, каза Галеноей, настоявайки, че отборът му е тук просто, за да "представлява уважаващия се народ на Иран, независимо дали става дума за иранците в Иран или за иранската диаспора“.

"Ние не сме политически настроени хора, футболът е отделен от политиката", на мнение е селекционерът.

Участието на Иран в Световното първенство е изпълнено с несигурност, а отборът беше принуден да премести тренировъчната си база от Аризона в Мексико. Друг проблем беше, че на някои ключови служители са отказани визи.

Американски представители заявиха, че визи са издадени на всички играчи и "необходим помощен персонал“, но Иран не може "да злоупотребява с тази система, за да вкара тайно терористи в Съединените щати под фалшив претекст“.

Президентът Тръмп обяви мирно споразумение в неделя, но иранският автобус пристигна в хотела на отбора под полицейски ескорт, с дронове, кучета и системи за наблюдение.