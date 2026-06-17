Ще спечели ли най-накрая Кристиано Роналдо Световното първенство?

Роналдо, който вече е на 41 години, се подготвя за последното му участие на Световното първенство. И това може да се окаже най-добрата възможност за Португалия да вдигне трофея. Португалският национален отбор може би има най-голямата си възможност досега да спечели първата си титла от Световното първенство през 2026 г. Влизайки в турнира след втора победа в Лигата на нациите и силни сезони за много от звездите си, Португалия изглежда ще стигне далеч в турнира, който се очертава да бъде последното участие на Кристиано Роналдо на Световното първенство, пише Euronews.

Vai Dar Portugal (Португалия ще успее) беше слоганът, избран от Португалската футболна федерация (FPF) в навечерието на турнира. Официалната кампания, представена в края на март, показва влекача Esperança (Надежда), плаващ в бурни води, с препратки към "непоколебимата вяра на португалците".

Бернардо Силва, един от 26-те играчи, повикани от селекционера Роберто Мартинес за турнира, олицетворява амбициозния подход на отбора, като настоява, че Португалия няма да се остави да бъде сплашена от никого.

Треньорът се е обърнал към суеверията, за да подхрани още повече тази победоносна менталност, като посочи символиката на числото шест, свързано с най-забележителните участия на Португалия в големи международни турнири.

През 1966 г. „Magriços“, водени от Еусебио, завършиха на трето място на Световното първенство в Англия – все още най-добрият резултат на Португалия, докато така нареченото "златно поколение", с капитан Луис Фиго, се класира на четвърто място на Световното първенство през 2006 г. в Германия. Португалските фенове ще се надяват, че тазгодишният турнир, който също завършва на "шест", може да донесе още едно силно представяне.

"Златното поколение", което под ръководството на Карлос Кейрош спечели две поредни световни първенства за младежи до 20 години (1989 и 1991 г.), възвърна на португалския футбол международна известност, каквато не беше виждана от епохата на Еусебио, макар в крайна сметка да не успя да спечели голям титла при възрастните.

На Световното първенство през 2006 г., въпреки че някои от тези играчи вече бяха приключили кариерата си,

стартовият състав беше солиден: Рикардо Карвальо, ключова фигура в състава на "Челси", който доминираше в Премиър лигата, ръководеше защитата; "магьосникът" Деко, шампион на Испания и Европа с „Барселона“, дирижираше отбора, задвижван от все още развиващия се, но вече централен Кристиано Роналдо в "Манчестър Юнайтед" и от опита на Фиго, който току-що беше спечелил Серия А с "Интер".

Въпреки това в сблъсъците с тежки съперници ограниченията на няколко позиции станаха очевидни. От 2010 г. нататък интензивността и менталността на Пепе повишиха конкурентоспособността на националния отбор, като помогнаха за спечелването на титлата от Евро 2016 и първото издание на Лигата на нациите през 2019 г. Все пак на терена, особено в атака, на Португалия все още липсваше дълбочина в състава, за да се наложи сред елита на световния футбол.

Това беше подчертано от отпадането им в осминафиналите на Световното първенство през 2018 г. в Русия при загуба с 2:1 от Уругвай – отбор, който дори не беше сред претендентите за титлата.

На турнира през 2022 г. беше в ход поколенчески преход, като бяха избрани редица млади играчи, които оттогава се превърнаха в звезди в своите клубове.

Движещата сила на Португалия се крие в центъра на терена. Бернардо Силва, който се подготвя за третото си Световно първенство, продължава да играе на високо ниво, въпреки че е на тридесет и няколко години, като притежава способността да задържа топката под натиск в тесни пространства, да свързва линиите и да диктува играта.

Той е изключително ценен елемент редом с Рубен Невеш – по професия дефанзивен полузащитник, който може да се включи и като централен защитник и има способността да отбележи гол.

С такава силна основа зад гърба си Бруно Фернандеш ще има свободата да насочи вниманието си изцяло към вратите на противника. На 31 години плеймейкърът на „Манчестър Юнайтед“ се готви за третото си Световно първенство след това, което може да се определи като най-добрия сезон в кариерата му. Той беше избран за най-добър играч в последния сезон на Висшата лига, в който записа 21 асистенции и създаде 32 положения за гол.

По пътя към деветото участие на Португалия на Световното първенство – седмото поред – CR7 отбеляза пет гола и затвърди статута си на най-резултатния играч в историята на страната. При равенството у дома срещу Унгария той отбеляза два гола, с които стана най-добрият голмайстор за всички времена в квалификациите за Световно първенство с 41 гола.

Роналдо е човек на рекордите и дава всичко от себе си на този турнир в опит да допълни личната си колекция от трофеи. Турнирът в Америка е, или изглежда, че е, последният му шанс да се сдобие с най-желания трофей в международния футбол – единственият, който липсва в неговата витрина – както самият той призна на събитие в Саудитска Арабия миналата година.

Това става въпреки слуховете, че той би могъл да продължи да играе, за да се сбогува с футбола на 45 години на Световното първенство през 2030 г., което ще бъде съорганизирано от Португалия, заедно със сина си Кристиано-младши, който в момента играе за отбора до 16 години на „Ал Насър“ и вече носи португалската фланелка на юношеско ниво.

Самият селекционер на националния отбор не изключва този сценарий. „Той ще се бори за това. Не мисля, че някой трябва да се съмнява в това – той си е заслужил това право“, заяви Роберто Мартинес пред испанското радио „Кадена СЕР“ преди няколко седмици. Въпреки това това е решение, което в крайна сметка може да не зависи от самия Роналдо.

Когато Португалия загуби от Мароко преди четири години в Катар, Кристиано Роналдо сякаш се беше сбогувал с националния отбор.

Разочарованието от турнира, в който отбеляза само един гол – от дузпа – в пет мача, беше усилвано от факта, че започна два мача на резервната скамейка. Срещу Швейцария в осминафиналите отсъствието на Роналдо остана незабелязано, като отборът постигна убедителна победа с 6:1 благодарение на хеттрик на Гонсало Рамос.

Всичко сочеше към края на една ера, но назначаването на Роберто Мартинес през януари 2023 г. бележи повратна точка в тази история.

Под ръководството на испанеца португалският нападател възстанови самочувствието и надеждите си, отбелязвайки десет гола в девет мача по пътя към Евро 2024. Това беше първият път, когато Португалия се класира за турнир с перфектен резултат от десет победи в десет мача.

Въпреки че Евро 2024 се оказа разочарование – Роналдо не успя да отбележи гол, а отборът отпадна след дузпи в четвъртфиналите – триумфалното представяне в Лигата на нациите вдъхна нова енергия на родения в Мадейра звезден играч, който отбеляза гол в полуфинала срещу Германия и във финала срещу Испания.

Все пак остават въпроси относно състоянието, в което на 41 години той ще може да се състезава в САЩ, Мексико и Канада. Капитанът отхвърли предположенията за физически спад, но е очевидно, че влиянието му върху цялостната игра на отбора е намаляло. Последният квалификационен мач за Световното първенство, на 16 ноември, завърши с най-голямата победа на Португалия в кампанията (9–1), а Роналдо не беше на терена.

Подвижността му неизбежно е засегната от възрастта, но в наказателното поле Кристиано все още притежава своя "убийствен инстинкт" и остава заплаха за всеки съперник. Дебатът се фокусира върху това дали Роберто Мартинес ще има смелостта да го остави на пейката, ако представянето му явно не отговаря на очакванията.

Във втория и последен подготвителен мач за Световното първенство срещу Нигерия в Леирия Мартинес смени всички полеви играчи на полувремето, с изключение на Кристиано Роналдо. Преди това, в третия мач от груповата фаза на Световното първенство в Катар срещу Южна Корея – когато класирането вече беше осигурено – той също беше сменил почти целия титулярен състав, като остави само Роналдо в стартовия състав.

Миналото на Мартинес като селекционер на Белгия е още един повод за скептицизъм сред скептиците. Дори с таланти като Тибо Куртоа, Кевин Де Брюйн, Еден Азар и Ромелу Лукаку испанецът не успя да спечели нито един голям трофей с така нареченото „златно поколение“ на „Червените дяволи“ в три турнира (Световното първенство през 2018 г., Евро 2020 и Световното първенство през 2022 г.).