Те предвидиха последните двама шампиони, ще познаят ли и новия на Мондиал 2026?

Канадската инвестиционна изследователска фирма BCA Research е приложила същата статистическа строгост, която използва за анализ на глобалните пазари, за да предскаже резултата от Световното първенство по футбол на ФИФА 2026, което започва в четвъртък в Мексико Сити.

Пазарните анализатори обикновено се оценяват по способността им да предсказват решенията за лихвените проценти или да прогнозират ценовите движения, но с началото на най-големия футболен турнир в света, Световното първенство по футбол 2026, този четвъртък, една известна инвестиционна изследователска фирма насочи своите модели към един доста по-различен вид актив: красивата игра, пише Euronews.

BCA Research, инвестиционна изследователска фирма със седалище в Монреал, публикува третото издание на това, което нарича „Най-важната от всички неважни прогнози“, като използва собствен двустепенен статистически модел за прогнозиране на резултатите от турнира.

Франция вдига трофея след победа над Португалия на финала. Англия и Испания, според модела, отпадат на полуфиналите.

Провежда се от 2018 г. и правилно прогнозира, че Франция ще спечели финала през 2018 г. Четири години по-късно, то прогнозира, че Аржентина ще спечели титлата през 2022 г. след изпълнение на дузпи.

За 2026 г. моделът се изпълнява на два етапа.

Първият използва данни от пет предишни световни първенства и включва променливи, включително средни рейтинги на играчите, скорост на нападателната линия и „фиктивно домакинско предимство“, което добавя 24% увеличение към вероятността за победа на всяка домакинска страна на мач.

Вторият прилага отделен модел, калибриран върху мачове от елиминационната фаза от 2006 г. нататък, където синергията на клубно ниво и опитът на нападателите, измерени по изиграни мачове, а не по възраст, носят най-голяма тежест.

Според анализа на BCA, Испания през 2014 г. и Германия през 2018 г. са станали жертва именно на тази динамика.

В интервю за Euronews, Джереми Пелосо, главен стратег в BCA, посочи победата на Тунис над Франция в последния мач от груповата фаза на Световното първенство през 2022 г.

Пелосо каза, че подобни решения могат да направят мачовете от груповата фаза по-трудни за прогнозиране, защото фактори извън силата на отбора влизат в игра.

Моделът поставя Франция като категоричен фаворит на турнира, а суровите данни предлагат независима подкрепа за това мнение.

Според Transfermarkt, Франция е с най-ценния отбор на тазгодишния турнир, с комбинирана пазарна стойност на играчите от 1,476 милиарда евро, повече от три пъти по-висока от средната за всички 48 участващи държави.

Пелосо обясни пред Euronews, че "коефициентите може да изглеждат близки до хвърляне на монета, но това отразява и факта, че двата отбора са фаворити и в момента са класирани като двете най-добри нации в класацията на ФИФА".

Междувременно Португалия би победила Англия в другия полуфинал с 55,2% вероятност за продължаване, резултат, който според модела е бил изместен в полза на Португалия, по-специално от решението на мениджъра на Англия Томас Тухел да пропусне Коул Палмър, Фил Фоден и Хари Магуайър от състава си.

Финалът, който BCA проектира, би носил значителен залог и за двете нации.

За Франция победата би направила Дешан едва втория треньор в историята, печелил Световната купа два пъти, след Виторио Поцо от Италия.

За Португалия и Кристиано Роналдо, който сега е на 41 години и се очаква да участва в последния си турнир, победата би затворила последната глава, останала ненаписана в една от най-историческите кариери на футбола.

BCA дава на Португалия 16,4% шанс за спечелване на турнира спрямо 10% на Polymarket, което поставя страната едва на четвърто място с най-голяма вероятност за победа.

Според Polymarket Франция и Испания са на първо място с по 16% шанс, а Англия беше трета във вторник с 11%.

BCA също така дава малко по-високи вероятности на трите страни домакини, САЩ, Мексико и Канада, отколкото предполагат текущите коефициенти на Polymarket.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъде първият мъжки Мондиал, провеждан в САЩ след турнира през 1994 г.

За първи път броят на участващите отбори е увеличен от 32 на 48. Турнирът ще стартира на 11 юни с двубой между Мексико и Южна Африка на легендарния стадион "Естадио Ацтека" в Мексико Сити. Ден по-късно домакинът САЩ ще изиграе първия си мач срещу Парагвай на стадион "СоФай" в Ингълууд, Калифорния.

Шампионатът ще бъде и първият в историята, организиран съвместно от три държави. Канада ще приеме срещи в два града, а Мексико – в три, като всяка от двете страни ще бъде домакин на по 13 мача. По-голямата част от турнира – общо 78 двубоя, включително всички срещи от четвъртфиналите до финала – ще се проведе в 11 американски града.

Жребият за финалната фаза се състоя на 5 декември, когато 48-те участници бяха разпределени в 12 групи от по четири отбора. След изтичането на крайния срок за подаване на окончателните състави на 1 юни вече е ясно кои футболисти ще защитават цветовете на своите национални отбори на Мондиала.