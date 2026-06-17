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Левски с късата клечка във втория кръг в квалификациите за Шампионска лига

"Сините" ще се изправят вероятно срещу Университатя Крайова

17.06.2026 | 13:38 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Победителят от двойката Левски/Борац Баня Лука научи съперника си за втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Следващите битки ще са с победителя от двойката Витебск/Университатя Крайова. 

Левски участваше в жребия с коефициента на Борац Баня Лука, който е значително по-голям и поставя двойката сред поставените тимове.

Мачовете от втория квалификационен кръг на Шампионска лига ще се играят на 21-22 и 28-29 юли. В двете седмици преди това са първите срещи на Левски през кампанията.

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