Левски с късата клечка във втория кръг в квалификациите за Шампионска лига

Победителят от двойката Левски/Борац Баня Лука научи съперника си за втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Следващите битки ще са с победителя от двойката Витебск/Университатя Крайова.

Левски участваше в жребия с коефициента на Борац Баня Лука, който е значително по-голям и поставя двойката сред поставените тимове.

Мачовете от втория квалификационен кръг на Шампионска лига ще се играят на 21-22 и 28-29 юли. В двете седмици преди това са първите срещи на Левски през кампанията.