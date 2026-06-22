Мондиал 2026: Вратар поиска да му вдигнат статуя в Кюрасао

Вратарят Елой Роом обяви, че заслужава статуя в Кюрасао, след като представянето му донесе първа точка за аутсайдера от Световното първенство при нулевото равенство 0:0 с Еквадор в Канзас Сити.

Роом направи 15 спасявания - най-много от всеки вратар за 90 минути от мач от Световното първенство, откакто се водят рекорди след 1966 г.

37-годишният вратар очаква да бъде почетен в родината си.

„Това означава всичко,

усещането е като победа, това е първата точка на Световно първенство,

тя означава всичко“, каза предоволен Роом.

„Нереално е, пътешествието, откъдето тръгнахме, и сега сме тук, и показахме, че имаме истинско сърце, това е невероятно чувство. Знаех, че ще има много удари към моята врата. Знам, че това беше рекорд, така че съм наистина горд.

Беше наистина добро чувство. Първото ми спасяване ми даде увереност, знаех, че ще бъде натоварен мач. Малко съм разочарован, защото имахме шансове да вкараме. Мисля, че след 40 години ще се помни този мач. Мисля, че сега трябва да ми вдигнат статуя в Кюрасао.“, завърши вратарят герой.