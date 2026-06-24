Убедителна победа на Григор го класира за 1/4-финалите в Майорка

Григор Димитров се класира за 1/4-финалите на турнира ATP 250 в Майорка, след като победи Абедалах Шелбайх с 6:2, 6:4. Срещата се игра на централния корт и продължи около час и 35 минути.

В първия сет българинът бе много стабилен на сервис - спечели 63% от точките при първи начален удар и 75% при втори, като реализира 2 от 4 възможности за пробив.

Във втората част запази доброто си представяне, като отново бе ефективен на сервис и направи два пробива, допускайки един.

На 1/4-финалите Димитров ще се изправи срещу Алехандро Давидович Фокина, който победи Адам Уолтън с 6:4, 7:5.

Преди това в турнира първата ни ракета победи австралийския квалификант Марк Полманс с 6:1, 7:6(3).