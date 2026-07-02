Джокович разгроми Циципас и е на третия кръг на Уимбълдън

Новак Джокович си осигури място в третия кръг на Уимбълдън. Поставеният под №7 сърбин се справи убедително с гръцкия тенисист Стефанос Циципас, налагайки се с 6:3, 6:4, 6:2 за час и 40 минути игра.

Седемкратният шампион на тревните кортове в Лондон контролираше развитието на двубоя от началото до края. Той не позволи на съперника си да намери ритъм и отрази всичките пет възможности за пробив, до които Циципас достигна.

Победата е 13-а за Джокович в общо 15 срещи между двамата тенисисти. С успеха сърбинът за 20-и път в кариерата си достига до третия кръг на турнира.

„Когато играеш на такова ниво, изпитваш удоволствие и увереност на корта. Постепенно намерих своя ритъм и успях да изпълня плана си. Чувствах се по-спокоен и играех с по-малко напрежение“, коментира Джокович след края на срещата.

В следващата фаза той ще се изправи срещу поставения под №25 Артюр Риндеркнех, който преодоля Мартин Дам след успех с 6:4, 7:6(1), 6:3. |БГНЕС