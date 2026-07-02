Стилиян Петров се обясни в любов на Паулина за нейния ЧРД

Стилиян Петров трогна съпругата си Паулина по повод нейния рожден ден. Русокосата красавица отпразнува своя рожден ден в края на миналия месец - на 30-и юни.

За повода бившият футболист на Селтик и Астън Вила публикува в профила си в Instagram серия кадри с любимата си жена.

Виждаме сладки снимки на двамата от екскурзии, морски почивки, заведения, ресторанти, край забележителности и т.н.

Третият кадър направи най-голямо впечатление на почитателите. Там Стенли и Поли позират с двамата си сина в ресторант.

"Happy birthday P! Бъди винаги така усмихната, добронамерена и грижовна. Продължавай да правиш света по-красив. Много да слушаш Стан Д Ман. Обичаме те", написа бившият капитан на националния отбор по футбол към своя пост.

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