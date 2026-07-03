Мондиал 2026: Испания с лекота победи Австрия

Испания се класира за осминафиналите на Мондиала, след като победи с лекота 3:0 Австрия в Ингълууд, Лос Анджелис.

Селекционерът Луис де ла Фуенте направи две промени в титулярния състав, започвайки с Педро Поро на бека и Дани Олмо в атака вместо Микел Мерино. Австрия имаше три смени от предния мач, включвайки Кевин Дансо, Паул Ванер и Михаел Грегорич.

Поро стартира на десния бек, но голът за Испания падна от левия краен бранител Марк Кукурея. Той центрира в наказателното поле и намери Микел Оярсабал, който изпрати топката към вратата с първото докосване и намери долния десен ъгъл за 1:0 в 36-ата минута.

Испанците пропуснаха още две положения до края на полувремето,

като не успяха да се разпишат Алекс Баена и Ламин Ямал, предаде БТА.

Второто попадение падна отново от този фланг, но голмайстор този път бе Поро. Кукурея овладя загубена от Олмо топка и подаде на Алекс Баена, който центрира в наказателното поле. Десният бек на Тотнъм се включи на скорост и бе точен с глава в 66-ата минута за първия си гол с националния отбор на Испания.

Иберийците довършиха съперника минута преди края на редовното време, когато Оярсабал вкара втория си гол в мача.