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Стилияна Николова: Още не мога да осъзная какво точно се случи

Нашето момиче завоюва четири медала във Франкфурт

17.08.2026 | 09:18 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

След 25 години България отново има световна шампионка в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика, след като Стилияна Николова спечели златното отличие. 

„Мисля, че още не мога да осъзная какво точно се е случило, но искам да кажа едно много голямо благодаря на целия екип”, това коментира гимнастичката в ефира на NOVA.

Грацията ни приключи световното първенство във Франкфурт с общо четири медала. Тя спечели златото на бухалки, сребро в многобоя, сребро на лента, както и сребро в отборното класиране. Второто място в многобоя ѝ осигури и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

За своите близки състезателката сподели, че е благословена с такова семейство като нейното. „Много съм им благодарна наистина за подкрепата, че винаги са до мен независимо от това какво се случва в живота ми и че така имам още четири сигурни рамена, на които мога да се опра”, заяви Стилияна.

За новото си и изключително силно съчетание, тя посочи, че е много удовлетворена от изиграването си. „Аз моята работа си я свърших на лента и съм много щастлива”, допълни световната шампионка.

 

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