Този път Кристиано не игра само за Португалия, но и за Жота СНИМКИ

Тази вече победата беше от специално значение за футболистите на Португалия.

Кристиано Роналдо се разплака след победата на Португалия над Хърватия, отдавайки почит на бившия си съотборник Диого Жота, една година след смъртта му при автомобилна катастрофа.

След последния съдийски сигнал Роналдо показа и облече фланелка на Португалия с номер 21 в памет на Жота, който загина на 28-годишна възраст заедно с брат си Андре Силва на 3 юли миналата година.

Роналдо не присъства на погребението на звездата на "Ливърпул“, тъй като не искаше да предизвиква "цирк“, решение, заради което бе критикуван, но година по-късно отправи трогателен жест на почит.

"Знаехме за това още преди мача. Беше изключително специален момент. Днес говорихме в отбора за това - за житейските съвпадения, просто е невероятно“, сподели Роналдо след мача по повод жеста към Жота.

"Бях изумен предвид ситуацията днес. Това означава много за нас - не само заради победата, но и заради начина, по който я постигнахме. Беше труден мач, знаехме го", каза капитанът на Португалия.

Жота има 49 участия за националния отбор с 14 отбелязани гола и два пъти е печелил Лигата на нациите на УЕФА с тима. Португалия победи Хърватия с 2:1 и си осигури място на осминафиналите на Световното първенство благодарение на дузпа на Роналдо и победен гол на Гонсало Рамос в 94-тата минута.

Смъртта му оказа огромно влияние върху футбола и през годините играчите и щабът на "Ливърпул“ споделяха колко тежко са преживели загубата.

Миналата година, когато Жота почина, Роналдо беше на почивка в Майорка и реши да не се връща в Португалия за възпоменателната церемония, като обясни и решението си: "Хората често ме критикуват. Както вече казах, не се вълнувам от това, защото когато съвестта ти е чиста и спокойна, не трябва да се тревожиш какво говорят хората. Но едно от нещата, които не правя – след смъртта на баща ми никога повече не съм стъпвал на гробище. И второ – знаеш каква е репутацията ми; където и да отида, става цирк. Не отивам и защото, ако се появя, цялото внимание ще се насочи към мен, а аз не искам такова внимание. Хората могат да продължат да ме критикуват, но аз се чувствах добре с решението си. Не е нужно да съм на преден план, за да ме виждат хората - аз планирам нещата и мисля за семейството му. Не ми трябва да попадам пред камерите, за да виждат хората какво правя. Върша нещата далеч от светлината на прожекторите, приятелю".

В четвъртък "Ливърпул“ обяви, че е поставил постоянен мемориал на „Анфийлд“ в памет на Жота и брат му Андре Силва.