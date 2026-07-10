Синер прекъсна приказката на Джокович на Уимбълдън

Яник Синер демонстрира абсолютна класа и взе подобаващ реванш от Новак Джокович, отстранявайки го в три сета на полуфиналите на Уимбълдън.

Световният №1 се наложи над седемкратния шампион с 6-4, 6-4, 6-4, за да си осигури място в спора за трофея в Лондон за втора поредна година.

Италианецът, който през януари загуби от Джокович на същата фаза на Аустрелиън Оупън, този път не остави никакви съмнения в превъзходството си на Централния корт. С този успех Синер вече води със 7-5 в преките мачове срещу сръбската легенда, печелейки шест от последните им седем сблъсъка. Защитаващият титлата си от миналата година италианец ще се изправи срещу Александър Зверев в неделния финал.

Само три дни след като спечели най-дългия четвъртфинал в историята на Уимбълдън срещу Феликс Оже-Алиасим, Джокович изглеждаше физически изтощен и рядко намираше сили за отговор срещу мощните удари на съперника. Синер сервираше феноменално през целия мач, като в първия сет загуби едва четири точки на свой начален удар, а във втория – шест. Италианецът реализира решителни пробиви в ключови моменти и в трите части, като хладнокръвно отрази единствената точка за пробив, до която сърбинът се добра едва в третия сет след близо два часа игра.

В неделния финал, който ще започне в 16:00 часа българско време, един срещу друг ще се изправят първите двама поставени в схемата. Синер ще преследва втора поредна титла в Лондон, като ще се опита да удължи серията си до 10 поредни победи срещу шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев.