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Васил Димитров и Енцо Гюпчанов излизат на Световната купа за аматьори KWU SENSHI

Двамата бойци са подготвени да триумфират на ринга във Варна

10.07.2026 | 14:27 ч. 0

България продължава да е в центъра на най-големите събития в бойните спортове. 

Днес в 19:00 часа започва официлният кантар и пресконференция на професионалната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix, която ще се проведе в събота на плажа в "Свети Константин и Елена".

В една от най-големите спортни зали край Варна започват полуфиналите и финалите на третата Световна купа за аматьори KWU SENSHI - 48 състезатели от 21 страни. 

Двама българи продължават напред в битките - колегата Николай Йоргов от Boec.bg ни срещна с Васил Димитров и Енцо Гюпчанов.

И двамата бойци нямат търпение да излязат на ринга и да покажат какво могат. Подготвени са и очакват победи. 

Васил ще се изправи срещу румънец, докато Енцо ще премери сили с аржентинец, който е бил шампион на Южна Америка. Енцо вече има изградена стратегия да атакува прасеца на съперника си.

Васил Димитров сподели за Bulgaria ON AIR, че качването на ринга в началото винаги е малко по-трудно, но голямата тръпка е преминала и днес бойците ни са по-спокойни. 

"Има голяма тръпка, изведнъж получаваш първия удар и всичко друго е история", каза на свой ред Енцо Гюпчанов.

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