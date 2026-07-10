Син ад ще настане: "Левски" разпродаде Герена за мача с Борац СНИМКИ

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Левски официално обяви, че стадион "Георги Аспарухов" е разпродаден за реванша от първи предварителен кръг на Шампионската лига с Борац Баня Лука, предаде БГНЕС.

Това стана факт час и 40 минути след пускането в свободна продажба на последните налични билети за сектор Б. Привърженици на "сините" се наредиха на опашка още от 04:30 сутринта, за да се заредят с ценните хартийки.

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"Син ад ще настане, цял свят ще ви чуе. И само ЛЕВСКИ", написаха шампионите на своята официална Фейсбук страница.

Мачът с босненците е във вторник, 14 юли от 20:30 часа, а първата среща в Баня Лука завърши наравно 1:1.