MrBit е новият генерален спонсор на Локомотив София

MrBit официално представи партньорството си с Локомотив София, с което става новият генерален спонсор на клуба. Споразумението влиза в сила от средата на юли и поставя началото на дългосрочно сътрудничество между двете страни.

Партньорството беше представено на официално събитие на Националния стадион „Васил Левски“, на което бяха показани за пръв път и новите екипи на Локомотив София за сезон 2026/27. В събитието участваха представители на MrBit и изпълнителният директор и легенда на клуба Димитър Васев.

В рамките на сътрудничеството логото на MrBit ще присъства върху официалната екипировка на представителния отбор, рекламните съоръжения на стадиона и комуникационните материали на клуба. През сезон 2026/27 двете страни ще реализират и съвместни инициативи, насочени към привържениците на Локомотив София.

Елена Михайлова - директор „Бранд и комуникации“ към MrBit, коментира партньорството така:

„Изключително щастливи сме да започнем това партньорство. Локомотив е отбор с огромни традиции и история. Вярвам, че нашето сътрудничество ще бъде плодотворно и успешно. Избрахме Локомотив, заради харизмата, която клубът носи. Партньорството е дългосрочно и сме сигурни, че ще доведе до отлични резултати и за двете страни“.

„Приветстваме новия ни генерален спонсор и сме благодарни за доверието. Щастливи сме да отворим нова страница и вярвам, че това е крачка напред в развитието на нашия клуб. Акцентът освен върху представителния отбор пада и върху развитието на детско-юношеската школа, надявам се, че лека полека ще започнем интегрирането на повече юноши. Смятам, че под ръководството на нашия президент Веселин Стоянов и с помощта на новия генерален спонсор ще успеем да изпълним нашите цели“, заяви изпълнителният директор на Локомотив София Димитър Васев.

Локомотив София е футболен клуб с традиции и богата история - четири пъти шампион на България и четири пъти носител на Купата на България, както и четвъртфиналист в турнира за Купата на УЕФА.

Клубът заяви ясно намеренията си за нови успехи чрез назначаването на легендата Любослав Пенев за старши-треньор през месец юни и активно участие на летния трансферен пазар. Партньорството с MrBit е естествено продължение на тази визия и обединява две страни с общ стремеж към устойчиво развитие и дългосрочни успехи.

Като генерален спонсор на MrBit Втора лига, компанията затвърждава своята дългосрочна стратегия за подкрепа на българския футбол. Чрез устойчиви партньорства с клубове, инициативи за феновете и инвестиции в развитието на спорта MrBit продължава да работи за създаването на по-силна футболна среда в България.