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Кои са възможните съперници на Левски в третия кръг на ШЛ?

"Сините" трябва първо да се справят с Университатя Крайова

15.07.2026 | 11:29 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Левски вече мисли за втория предварителен кръг на Шампионска лига, след като в миналата фаза разгроми Борац Баня Лука с общ резултат 5:1 след 4:0 в реванша на „Герена“. 

Следващият противник на българския шампион ще е Университатя Крайова. Ако “сните” преодолеят първенеца на Румъния, ще се класират за третия квалификационен кръг на най-комерсиалния клубен турнир. Жребият за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. 

Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си мач от втория предварителен кръг срещу Университатя.

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На следващия жребий родният колос ще бъде в урната на непоставените. При елиминиране на румънците – съперник на „сините“ ще бъде:

    КуПС Купио (Финландия) - Цървена звезда (Сърбия)
    Тюн (Швейцария) - Динамо Загреб (Хърватия)
    Иберия (Грузия) - Слован Братислава (Словакия)
    Орхус (Дания) - Лех (Полша)
    Егнатия/Петрокуб (1:1 в първия мач) - Целие (Словения)
    Омония Никозия (Кипър) - Сутиеска/Кайрат (1:2 в първия мач)

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