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Меси за Марадона: Победата е за него, знам, че ме обичаше

Живяхме в епохата на Диего, признава аржентинската звезда

16.07.2026 | 09:39 ч. 2
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Звездата на Аржентина Лионел Меси разкри на кого е посветил победата на полуфинала срещу Англия. 

Мачът завърши с обрат за южноамериканския отбор с 2:1. Аржентинците изоставаха с 0:1 в 85-ата минута, но грабнаха късна победа.

„Сигурен съм, че Диего се наслаждава на това там горе. Тази победа е за него, този ден е специален за мен...Радвам се, че успях да му доставя тази радост, и че той знае какво се случва и му се наслаждава.

Имахме късмета да живеем в ерата на Диего

Никога не съм искал да се сравнявам с него, но знам, че ме обичаше. Ценя всички прекрасни моменти, които споделихме“, предава думите на Меси журналистът и близък до футболиста Фабрицио Романо в социалните мрежи X.

Аржентина и Испания ще се изправят един срещу друг на финала на Световното първенство. Мачът ще се играе на 19 юли.

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