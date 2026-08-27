ЦСКА не успя срещу ОФИ и падна с 0:2

ЦСКА се изложи и в реванша срещу ОФИ Крит и загуби от носителя на Купата на Гърция с 0:2 насред Националния стадион Васил Левски. Така гърците се класират за основната фаза на Лига Европа с общ резултат 5:0

Първата среща на гръцка земя приключи при 3:0 за ОФИ. Сега Нус откри резултата в 36-ата минута, а в 78-ата Теодосулакис удвои.

Така ЦСКА не успя да стигне поне до гол срещу съперника си в двете срещи от плейофа.

Хората на Христо Янев ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите като утешителна награда.



ЦСКА направи пропуск още след първия съдийски сигнал.Още в 1-ата минута Джеймс Ето`о стреля от дистанция, но топката попадна в ръцете на вратаря.

Домакините опитват натиск от самото начало на срещата, търсейки ранен гол във вратата на гръцкия съперник.

В 9-ата минута ЦСКА получи право да изпълни пряк свободен удар. Джеймс Ето`о центрира, топката стигна до Гбамен, който стреля с глава, но в аут. Само след две минути игра Питас получи топката зад отбраната на гостите, но си я поведе малко по-дълго и беше изчистена в ъглов удар. След неговото изпълнението се създаде суматоха в наказателното поле, но до гол не се стигна.

В 14-ата минута "червените" стигнаха до ъглов удар, след късо изпълнение Бруно Жордао центрира, Теодор Иванов игра с топката, а след това защитник изби в нов корнер. След неговото изпълнение се стигна до нарушение в нападение, след като "червен" футболист игра с ръка в наказателното поле.

Първият инфарктен момент пред Фьодор Лапоухов дойде в 23-ата минута, когато беларуския вратар се наложи да боксира топката. В 25-ата минута ЦСКА получи право да изпълни пряк свободен удар от 24 метра от голлинята на ОФИ. Жан-Филип Гмабен, но топката се удари във футболист на ЦСКА от стената и излезе в аут.

Топката влезе във вратата на ЦСКА в 27-ата минута, когато топката попадна в краката на Айтор Канталапиедра, но преди това той игра с ръка и отбелязания от него гол не бе зачетен.



В 35-ата минута Фьодор Лапоухов спаси ЦСКА. След центриране отляво футболис в бяло стреля от около 15 метра, но стражът на ЦСКА се справи, избивайки в ъглов корнер. След неговото изпълнение Лапоухов отново спаси, последва разбъркване и гол на Тиаго Нус от няколко метра оставен сам във вратарското поле.

ЦСКА се опита да отговори бързо, Леанрдо Годой стреля с глава в 39-ата минута, но стражът на гостите се справи.

В началото на второто полувреме гостите стигнаха до ъглов удар, след като Гбамен бе близо до това да си отбележи автогол. В 57-ата минута Петко Панайотов опита удар извън наказателното поле, но изпрати топката високо над вратата.

ЦСКА бяха близо до попадението в 60-ата минута. Леандро Годой стреля, но топката се удари в десния страничен стъбл, след като защитник на гостите я прави в краката му.

ОФИ Крит бе близо до втори гол в 68-ата минута. Тахирис Фунтас излезе сам срещу Фьодор Лапоухов и беларуския страж се справи със ситуацията и изби в ъглов удар.

В 77-ата минута Петко Панайотов стреля от пряк свободен удар, но топката стигна до вратаря на ОФИ. В 78-ата минута ОФИ направи добра моногодова атака, топката стигна до Йоанис Теодосулакис, който с първото си докосване, след появяването на терена, вкара втория гол в мача.

Само 3 минути по-късно гръцкият тим уцели и гредата зад Лапоухов. До края на мача не падна нов гол и ЦСКА отпадна безславно след двете битки с ОФИ Крит.

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