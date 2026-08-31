Надя Тончева получи титлата "международен майстор" в шаха

Надя Тончева е новата надежда на българския женски шахмат и започва да играе на дъската на едва 6 години. Тя става държавна шампионка през 2013 г., когато е едва на 8 години.

Тончева получи титлата "международен майстор" в Кавала.

"Това е втората най-висока титла в шаха след гросмайстор за мъже и за нея се изисква да се направят три норми, което означава на три различни турнира да се представиш по определен начин. Турнирът в Кавала беше третата норма", каза шахматистката в предаването "България сутрин".

"Това ми беше целта от много време насам - няколко години се боря за тази титла. Четвъртата българка съм в историята, която постига тази титла".

Тончева разказа пред Bulgaria ON AIR, че е била на 6 години, когато баща ѝ я е научил да играе шах. Веднага ѝ е станало много интересно и го карала всеки ден да играят.

"Винаги съм знаела, че е моето нещо", заяви шахматистката.

Тя сподели, че с треньора си Владимир Димитров често говорят и за психологическия аспект на играта.

"Психологическата подготовка започва още преди самия кръг. Любимата ми фигура е конят, защото е по-специфичен, по-интересни са му движенията. Той е единствената фигура, която може да прескача останалите", посочи младата надежда.

Тя разказа, че най-дългата ѝ партия е била около 5:30 ч.

"Имам малко време за почивка и след няколко седмици отиваме в Узбекистан с българския национален отбор", каза още Тончева.