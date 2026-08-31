Тръмп провокира с ново AI видео: О-в Харг бива разбиван на пух и прах (ВИДЕО)

В ранните часове на понеделник Доналд Тръмп заяви, че иранският енергиен център на остров Харг бива "разбиван на пух и прах“, докато САЩ и Иран предприемаха нови атаки, а цените на петрола рязко се покачваха.

В кратка публикация в социалната мрежа Truth Social, придружена от генерирано с изкуствен интелект видео, което показваше острова обхванат от пламъци, Тръмп написа: "Остров Харг бива разбиван на пух и прах!!! Президентът DJT“.

Нямаше други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на атака, нито последва незабавна реакция в иранските медии по повод публикацията на Тръмп.

Генерираното от ИИ видео идва на фона на първите от повече от месец удари на американските сили срещу Иран, при които бяха поразени две ракетни установки край Ормузкия проток, а Техеран отвърна с атака срещу американски военни в Йордания.

Новото напрежение ескалира, след като бе забелязано как сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се подготвят да изстрелят ракети, носещи морски мини.

"Американските сили следят внимателно района и остават в готовност да защитят свободното движение на търговски потоци през този жизненоважен воден път“, заяви капитан Хокинс.

Миналата седмица американските военни приключиха с разчистването на морските мини в пролива, добави той. Ирански медии съобщиха за звуци от експлозии близо до остров Ларак в пролива.

В изявление, разпространено от иранската държавна телевизия, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) отбеляза "смъртта като мъченици и раняването на неколцина наши бойци и сънародници“.

В изявлението се посочва, че атаката е довела до "наказване на агресора“.

Междувременно подновените удари в Иран предизвикаха рязък скок на цените на петрола по време на ранната азиатска търговия в понеделник.

Малко след американските удари Fox News съобщи, че ирански сили атакуват американски войски, дислоцирани в Йордания.

Почти всички изстреляни към тях ракети са били прехванати и няма сериозни попадения, посочиха от Fox.

Възобновяването на враждебните действия последва седмици, през които администрацията на Тръмп засили усилията си да накаже Техеран и неговите бизнес партньори чрез тежки икономически санкции, отдръпвайки се от военните опции.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви пред Ройтерс в неделя, че вероятно всяка седмица ще бъдат обявявани нови вторични санкции за оказване на натиск върху Иран, като първоначалният фокус ще бъде върху банките.